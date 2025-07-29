Hable con elPrograma

18 feb 2026 Actualizado 09:44

“Fallo contra Uribe es una reivindicación histórica de la justicia”: exmagistrado Rubén Pinilla

El exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla, expuso en La W sus opiniones frente al fallo judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable de soborno y fraude procesal en un caso de manipulación de testigos, convirtiéndose en el primer exmandatario en la historia del país condenado en un juicio penal.

El exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla, pasó por los micrófonos de La W para referirse al tema, destacando algunos puntos clave.

“Creo que el fallo de la juez constituye una reivindicación histórica de la justicia. Una justicia que, frente a este caso, había tardado mucho, pero que al final ofrece un resultado para la sociedad que constituye formalmente una reivindicación histórica del compromiso de la justicia con su tarea y con su función”, mencionó.

Asimismo, destacó que la decisión de la juez es “razonada, fundada y analítica, que no solamente examina críticamente toda la prueba, sino que estudia los distintos problemas como las interceptaciones, entre otros”.

Finalmente, agregó que “esta decisión tiene una implicación que va más allá del propio caso, pues revela cómo una persona, en este caso el expresidente Uribe, acude a métodos y procedimientos ilegales para engañar a la justicia y producir testigos falsos para sobornar testigos”.

Divar Ortiz

