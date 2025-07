Tabla reclasificación Liga colombiana 2025: Así van los cupos a Libertadores y Sudamericana 2026

La tabla de la reclasificación comienza a cobrar relevancia para el segundo semestre del año, en el que se decidirán los equipos que van a las fases previas de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Vale la pena mencionar que, de momento, solo hay un club asegurado en la fase de grupos de la Libertadores: Santa Fe por ser el campeón del primer torneo del año.

Apenas está iniciando el segundo campeonato y hay varios juegos aplazados por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, la tercera fecha se llevó a cabo casi que en su totalidad, a falta dos compromisos por disputarse debido a la participación de equipos en la Copa Sudamericana: Bucaramanga vs. Once Caldas y Deportivo Pasto vs. América.

¿Cuáles son los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Según el reglamento de la Dimayor, los campeones de cada semestre tienen boleto asegurado para la fase de grupos del torneo continental del año siguiente. Del mismo modo, aquellos que no sean campeones, y terminen en los dos primeros puestos de la tabla de la reclasificación, obtienen un cupo a las fases previas de la Libertadores 2026.

• Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

• Colombia 2: Campeón de Liga II.

• Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

• Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Así las cosas, a la fecha los dos acreedores del cupo a la fase previa de la Libertadores 2026 son Atlético Nacional y América de Cali, pues están en las posiciones 1 y 2 respectivamente.

¿Qué equipos participan en la Copa Sudamericana 2026?

Para este torneo, son tres los cupos que se obtienen mediante la vía de la tabla de reclasificación, y son los mejores ubicados al final del año, que no sean campeones y que no tengan boletos a la Copa Libertadores. El otro boleto es para el club que se quede con el título de la Copa Colombia 2025, para completar 4 representantes en la fase inicial de la Sudamericana.

Vale la pena mencionar que en esa instancia, mediante sorteo, los colombianos se enfrentarán a partido único, para que en la fase de grupos queden solamente dos representantes del país.

• Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025.

• Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

Vale la pena mencionar que los clasificados a ambos torneos, mediante la vía de la reclasificación, se determina al finalizar el campeonato.

Así va la tabla de la reclasificación 2025