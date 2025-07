El Pulso del Fútbol, 28 de julio de 2025

Luis Díaz. Foto: Nikki Dyer - LFC/Liverpool FC via Getty Images. / Nikki Dyer - LFC

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la Copa América femenina y que no haya VAR en el torneo. Juan Felipe dijo: “Que tacañería de la Conmebol con el VAR, es increíble que la Copa América femenina no tenga VAR. Esto ya había pasado creo que en las fases previas de la Copa Sudamericana y la Libertadores”. Sobre el tema César agregó: “No puede ser que un torneo de esta categoría no tenga VAR. Se pudieron cambiar los resultados de algunos juegos con las decisiones arbitrales”.

