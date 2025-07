Comunidad cuestiona fallas en atención a salud mental y seguridad por asesinato de niña en Manizales

Manizales

Los habitantes del barrio San Sebastián siguen angustiados y el ambiente es tenso, nadie se quiere pronunciar al respecto, sin embargo, Juan Guillermo, edil del sector, cuenta que nunca tuvo trato con Silvana Torres, ni su expareja sentimental ni con la niña, pero sí los veía a diario, ya que vivían en la misma zona.

“La policía metropolitana nos selecciona como un microterritorio, por lo que hemos hecho varios llamados de atención para que haya más organización y no se ha podido, tratábamos de hacer eso para evitar todo este tipo de cosas, pero suceden y hoy la comunidad lo está viviendo y, personalmente, hay ira, si se puede decir”.

El edil, agrega que algunos habitantes le han comentado que la presunta victimaria se quejaba mucho por tener problemas postpartos y, al parecer, la pequeña estaba asistía al Centro de Desarrollo Infantil del barrio.

Otro testimonio es el de una señora que crió a su nieta como su hija, expresa su rechazo por el acto cometido el sábado pasado, pero asegura que prefiere seguir trabajando y no desviar su atención, ya que el ambiente y algunas personas se restringen al referirse al respecto.

“Pienso que metalmente estamos fregados, no encuentro respuesta a esto, con los niños no, la idea es protegerlos y quererlos y lo que hizo esta joven no tiene justificación. Si uno tiene problemas, pues debemos solucionarlos, consultar y buscar ayuda”, menciona una habitante del barrio.

Este viernes de 1 de agosto, se realizará una marcha pacífica desde la cancha del conjunto donde sucedió el caso hasta el CISCO de Bosques del norte a las 10:00 de la mañana.