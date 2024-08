Fotomultas y el empréstito,proyectos a debatir en sesiones extras en el Concejo de Armenia

Armenia

Cabe recordar que en el mes de junio el Tribunal Administrativo del Quindío invalidó el acuerdo que buscaba implementar las fotomultas, tras haber sido aprobado en el Concejo de la ciudad.

Nuevamente será presentado para debate el proyecto que consiste en la concesión de algunos de los servicios de tránsito donde incluye las cámaras de fotodetección que estarían ubicadas en los puntos críticos en materia de accidentalidad y que permitirían detectar las infracciones a las normas de Tránsito.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla fue claro que esta iniciativa es clave para generar orden respecto a la movilidad. Evidenció las problemáticas que se viven actualmente en cuanto al mal parqueo y conductores que transitan sin la debida documentación.

“Desde la administración municipal decimos que son dos proyectos importantísimos para el desarrollo y para el bienestar y por supuesto para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente de Armenia, lo que tiene que ver con la modernización de la Secretaría de Tránsito Municipal con el tema de las cámaras salvavidas, el empréstito que nosotros debemos hacer para ejecutar obras importantes y que marquen un desarrollo y nos den una competitividad en nuestra ciudad que tanto lo requiere yo creo que estamos haciendo un trabajo muy serio, muy responsable acompañada de todos los entes de control”, indicó.

Así mismo dijo: “Mire aquí se trata es de nosotros ponerle orden y disciplina a una ciudad capital donde lo más importante es que queremos que la gente adquiera una cultura ciudadana de buen parqueo de una muy buena utilización y responsabilidad de su vehículo automotor ya sea carro o moto, ya nos acostumbramos en nuestra capital que la gente estaciona donde quiera sin revisión técnico mecánica sin seguro obligatorio sin licencia de conducción, etcétera, esto nos va a ayudar muchísimo para todo lo que nosotros pretendemos en materia de organización”.

El alcalde puntualizó en que el proyecto de tránsito no fue invalidado porque fuera ilegal sino por un tema procedimental que ya han subsanado.

También reconoció que es clave el empréstito para lograr ejecutar obras importantes para fomentar el desarrollo de la ciudad.

Presidente del Concejo

El presidente del Concejo de la ciudad, Juan Camilo Tabares explicó que el pasado viernes 16 de agosto el alcalde convocó a sesiones extraordinarias no remuneradas por 25 días.

Enfatizó que son cinco los proyectos a debatir entre esos la autorización para asumir un crédito público o empréstito y la modificación del día sin carro y sin motos para que domiciliarios se puedan movilizar.

Aseguró que sin duda el proyecto que más llama la atención tiene que ver con el tema de la secretaría de Tránsito por eso afirmó que es fundamental las claridades por parte de la administración municipal.

“Es que el proyecto de acuerdo que tiene que llegar aquí al Concejo Municipal tiene que ser un proyecto completo en los técnico, financiero y legal para la ciudad de Armenia técnico, o sea que nos diga por qué la Secretaría de Tránsito no fue capaz? No es capaz de hacerlo y porque una concesión sí lo va a hacer por qué se van a instalar 15 cámaras, eso es lo que nosotros esperamos como Concejo Municipal”, destacó.

Así mismo dio a conocer que con el Empréstito ya lo devolvió en una oportunidad por la falta de estudios y ahora no será por 200 mil millones de pesos sino por 150 mil millones.

“Ya lo devolví una primera vez porque había faltado unos estudios, quiero contarles que este empréstito según la comunicación que he hecho con la administración municipal no es de 200.000 millones de pesos Tengo entendido como 150 mil millones de pesos y se sacó la vía de chilacoa porque todavía no tiene estudios y diseños”, sostuvo.