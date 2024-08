En Armenia no hay foto multas por ninguna infracción y menos por velocidad: Setta

ARMENIA

En varias vías de la ciudad de Armenia, conductores han reportado la presencia de diferentes personas hombres y mujeres con chaleco morado que, con un dispositivo electrónico, radar de velocidad, apuntan a los vehículos y recopilan datos en un formato físico.

En el video grabado cerca al parque de la constitución, uno de los conductores le pregunta a la mujer que está realizando este procedimiento si son foto multas y la señora con sonrisa le responde que sí está efectuando el proceso, sin embargo, eso es falso porque en Armenia no están autorizados estos procedimientos, pero además no están contratados ni por alcaldía ni por Setta.

Setta

La Secretaría de Tránsito y Transporte, se permite informar a los armenios que desde la Administración Municipal NO se está adelantando ningún proceso de foto detección, como se comentó en algunas imágenes que están circulando en diferentes medios de comunicación digitales.

Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de tránsito explicó “Están circulando unos videos donde han mal informado, diciendo que estamos ya aplicando foto detección y midiendo velocidad en las vías de Armenia. Esto no corresponde a un procedimiento de la Secretaría de Tránsito, ni se están imponiendo órdenes de comparendo”

Y agregó “Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte queremos informar que estos videos y fotos que han circulado en estos últimos días sobre unas personas al parecer levantando información de vehículos en diferentes puntos de la ciudad no corresponde en ningún momento a procesos de foto detección que se esté realizando por parte de la Administración Municipal”

Y añadió “recordemos de que estos procesos deben contar con unos permisos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que en Armenia aún no hay autorizados estos puntos entonces es totalmente falso de que se esté realizando procedimientos de foto detección en la ciudad.

Mensaje

No tienen por qué alarmarse en las personas, los invitamos para que no caigan en digamos en mala la información respecto a esto porque nos venía reiteramos, no hay procesos de foto detección que se estén realizando.

Es necesario recordar a toda la comunidad que, al día de hoy, no existe un proceso de este tipo que se esté aplicando en la jurisdicción de la capital del Quindío.