Bayern Múnich presenta nueva oferta por Luis Díaz: podría haber giro en la negociación

El nombre de Luis Díaz es uno de los protagonistas del mercado de fichajes en Europa. El colombiano tendría la intención de salir del Liverpool, ante la falta de un acuerdo para renovar su contrato, mientras que el club inglés buscaría hacer caja luego de haber gastado mucho dinero en las incorporaciones de Milos Kerkez, Florian Wirtz y Hugo Ekitike. También están a la espera de un posible movimiento del delantero sueco Alexander Isak, desde Newcastle.

En el caso del colombiano, equipos como Barcelona y Bayern Múnich no lo han querido fichar, pero el Liverpool no ha puesto las cosas fáciles, pues al inicio del mercado se consideró que no estaba en venta y rechazaron dos ofertas. Ahora solo queda el conjunto alemán en el camino, pues el club español ya fichó al inglés Marcus Rashford.

Bayern Múnich habría presentado nueva oferta por Luis Díaz

El conjunto alemán ya le había mostrado intenciones al Liverpool de fichar al guajiro, pero la oferta inicial fue rechazada. Los directivos del Bayern se tomaron su tiempo para una nueva oferta, la cual fue presentada este viernes 25 de julio, según informó Sky Sports de Alemania.

“La nueva oferta supera la anterior de 67,5 millones de euros, que fue rechazada de inmediato por los Reds. Las negociaciones entre ambos clubes siguen en curso. Jan-Christian Dreesen y Max Eberl lideran las negociaciones para el club muniqués”, se lee en la publicación.

No obstante, el mismo medio alemán aseguró que si bien le podrían presentar un contrato hasta al menos 2029, “el acuerdo podría fracasar”, aunque no dieron más detalles. Habrá que esperar cuál será la respuesta del Liverpool.

Wie berichtet, will Diaz nach Möglichkeit zu den Bayern wechseln und wartet auf eine Einigung der Klubs. Er hat seinen Wechselwunsch bereits bei Liverpool hinterlegt. In München kann der 28-Jährige einen Vertrag mindestens bis 2029 unterschreiben. Der Deal kann jedoch auch noch… pic.twitter.com/fg3YyE9Dkt — Sky Sport (@SkySportDE) July 25, 2025

En desarrollo...