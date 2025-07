Policías sobrevivientes de toma guerrillera en Caldas vuelven a zona afectada 25 años después

Manizales

Uno de los sobrevivientes de la toma guerrillera en el corregimiento de Arboleda, en Pensilvania (Caldas) el 29 de julio de 2000, es el intendente jefe Hugo Fernando Grajales Valencia, retirado de la policía, relata cómo sobrevivió el ataque y también cómo enfrentó a los 400 hombres pertenecientes al grupo al margen de la ley que tenían como objetivo acabar con el cuartel de policía.

“Aproximadamente a las 8:30 a. m. empezó la tragedia, estábamos unos 25 policías que custodiábamos el corregimiento. A las 9:00 a. m. ingresaron entre 400 y 500 guerrilleros de las FARC al mando de alias ‘Karina’ y ahí comenzó toda la tragedia que sabemos, bendito Dios que me dio otra oportunidad de vida y a algunos de mis compañeros, Lo primero que se me viene a la cabeza es cuando escuchaba las ráfagas. A pesar de que el orden público en esa época era difícil, uno no espera vivir eso y he visto que la gente se ha recuperado de a poco y los inmuebles como el cuartel que fue trasladado, el Banco Agrario y el centro de salud”, cuenta el intendente jefe Grajales.

Otro de los uniformados que sobrevivió regresa por primera vez después del ataque guerrillero, con nostalgia recuerda las ruinas que quedaron del cuartel, la iglesia y otros lugares. Se trata de Mario Grajales Marulanda, agente de la policía en aquella época y quien estaba haciendo un reemplazo por esa fecha, ya que estaba oficialmente asignado en el corregimiento de Montebonito, Caldas.

“Recuerdo la destrucción, igualmente, agradezco a Dios por una oportunidad de vida más y que bueno volver al corregimiento porque es acogedor, es una lástima que eso haya sucedido donde la gente es querida. Siento orgullo de volver a Arboleda para ver cómo está hoy, me han contado que se ha fortalecido y lo han reconstruido, no veo la hora de volver. Yo llevaba 15 días cuando fue la toma, llegué el 9 de julio para hacer un reemplazo de un compañero que viajó al nacimiento de su bebé”.

Arboleda (Caldas): horror y esperanza

El trágico hecho está registrado en este libro y su autor es Alexander Ballesteros Gallego, veterano de la policía nacional, quien en 2011 tenía información de lo ocurrido y en 2016 presentó el texto que relataba uno de los principales y graves casos de violencia a inicios del nuevo siglo en Caldas. Ballesteros, aclara que rinde homenaje a las víctimas y aclara que no es una apología a la violencia.

“Está basado en hechos reales de la incursión guerrillera más violenta que ha tenido este territorio, donde los frentes 47 y 9 de las FARC arremetieron contra los uniformados en servicio y que dejó el resultado de 14 policías asesinados, 13 en el lugar y uno desaparecido y además de cuatro civiles. El libro es una forma de rendir homenaje a nuestros héroes, a las víctimas y a los sobrevivientes, pero esto no es hacer apología a la violencia ni mucho menos, pero era necesario contarlo resaltando el heroísmo de los policías y la esperanza de los habitantes que se han recuperado”.

Como parte de la conmemoración, este año se rendirán homenajes a las familias de las víctimas y a los policías veteranos que prestaron servicio en ese difícil momento. Además, se realizarán conversatorios y ejercicios de memoria colectiva, un espacio que no se había brindado en el propio territorio en años anteriores.