“No hay crisis sanitaria”: Medicina Legal de Barranquilla responde denuncias de colapso de morgue

Luego de conocerse las reiteradas denuncias de un posible colapso de la morgue en Medicina Legal de Barranquilla y la supuesta entrega de cuerpos en alto estado de descomposición, el Instituto le envío una respuesta a la Procuraduría en la que explicó que “no hay emergencia sanitaria”.

Esta comunicación, firmada por Ericka Vargas Sánchez, directora Regional Norte, y Marjorie Cervantes Herrera, directora Seccional Atlántico, dice lo siguiente: “no estamos en una emergencia sanitaria dado que las definiciones no se ajustan a la realidad [...] Emergencia sanitaria una emergencia sanitaria se define como “una ocurrencia o amenaza inminente de una enfermedad o condición de salud, causada por bioterrorismo, epidemia (por ejemplo, gastrointestinal, malaria, dengue, zika) o pandemia (por ejemplo, gripe, gripe aviar, ébola), o (un) agente o toxina biológica novedosa infecciosa y altamente mortal, que presenta un riesgo sustancial para un número significativo de habilidades o incidentes humanos o discapacidad permanente o de larga duración”.

Asimismo en la carta se señala que “la Unidad Básica Barranquilla tiene cobertura regional para casos complejos en Justicia Transicional y Unidad Búsqueda Desaparecidos y los de la localidad que también tienen su punto de complejidad que para este volumen tienen capacidad instalada de seis mesas de necropsia en la morgue principal de cadáveres frescos y seis mesas en morgue de esqueletizados”.

Sobre los presuntos olores que estarían saliendo del edificio de Medicina Legal y que estaría afectando a los vecinos, el Instituto indicó que “de estos cuerpos se encuentran cadáveres en estado de putrefacción que pueden causar olores ofensivos que crean inconfort, pero no son contaminantes por esta razón se desvirtúa la hipótesis de la crisis sanitaria. Ya que no interfiere con la salud de las personas que viven alrededor de nuestras instalaciones; somos enfáticos en que nuestro cuarto frío de conservación de cadáveres no ha estado fuera de servicio en ningún momento y se tienen planes de contingencia en caso de una falla de la unidad”, explicaron las directoras en la carta a la Procuraduría.

Protocolo de Minnesota

El abogado y defensor de derechos humanos, Víctor Manuel Ríos, se sumó a la preocupación por presuntas las irregularidades que se están presentando en el Instituto de Medicina Legal Regional Barranquilla, particularmente en lo que se refiere al manejo de cadáveres en el cuarto de refrigeración, donde se estaría produciendo un colapso de cuerpos.

Según Ríos, la situación es una clara violación del protocolo de Minnesota, un instrumento internacional adoptado por Colombia desde 2016, que establece estándares para investigar muertes potencialmente ilícitas y desapariciones forzadas, con el fin de proteger el derecho a la vida, promover la justicia y garantizar la reparación mediante investigaciones eficaces.

El protocolo de Minnesota, que inicialmente se aplica en contextos de conflicto armado, ha sido extendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicarse también en procesos de necropsia, sin importar si se trata de un conflicto interno o un conflicto de derecho internacional humanitario.