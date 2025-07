Lina Garrido: “debemos ayudar a Francia a salir del secuestro de género en el que la tiene Petro”

Colombia

La representante a la Cámara, Lina María Garrido, volvió a salir en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez, luego del discurso que la también exministra de la Igualdad emitió en la mañana de este viernes desde Cali, y en el que aseguró haberse sentido instrumentalizada por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la congresista de Cambio Radical aseguró que todo el país, y en especial las mujeres, deben rodear a la vicepresidenta “para ayudarla a salir de ese secuestro de género y político en el que la tiene sometida Gustavo Petro”.

#POLÍTICA La representante a la Cámara, Lina María Garrido (@linamariagarri1), envió un nuevo mensaje en respaldo de la vicepresidenta, Francia Márquez.



Garrido invitó a las demás mujeres del país a rodearla para “ayudarla a salir de ese secuestro de género y político en el que… pic.twitter.com/F31iyXPvt7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 25, 2025

Según dijo Garrido, el respaldo a Francia Márquez no debe tener color político.

Aseguró la representante a la Cámara que “lo de Francia Márquez no es de izquierda ni de derecha, a Francia la abusaron y luego la desecharon. Ella hoy, inclusive junto a su familia, pueden estar amenazadas como lo estoy yo. No me pidan ser indiferente, ni me pidan que alce mi voz para juzgarla”.

También señaló Garrido que “no es tarde para reconocer nuestros errores y ayudarnos a salvar a Colombia”.

La ex segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes insistió además en que “hoy mi fuerza y mi voz están contigo como mujer, como ser humano y junto a tu familia”.

Hay que señalar que en su discurso del pasado 20 de julio, en medio de la instalación de una nueva legislatura en el Congreso de la República, la representante a la Cámara Lina María Garrido, aseguró que en campaña el Gustavo Petro, “se disfrazó de feminista, ambientalista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro, pero usted utilizó e instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó”.