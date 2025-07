Jefferson Mena, jugador de Atlético Bucaramanga. (Photo by DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images) / DOUGLAS MAGNO

Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 25 de julio de 2025 45:06 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Jefferson Mena, jugador de Atlético Bucaramanga. (Photo by DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la posible llegada de Marlos Moreno a Nacional. Juan Felipe dijo: “Marlos Moreno dijo que quería volver a Nacional, el club no le había hecho ojitos, pero ya le hizo ojitos y está muy encaminado. Es un buen golpe de la hinchada en un mercado que casi no se ha movido”. Sobre el tema César agregó: “¿Pero la hinchada si lo quiere? Porque es un jugador que ha fracasado en todos los equipos que ha pasado. Hizo una Copa Libertadores buena con Nacional y no mucho más”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube