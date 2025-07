Jhon Murillo sueña en grande con el América: “Quiero salir campeón con La Mechita”

Jhon Murillo festeja su gol ante Bahía en la Copa Sudamericana. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

Jhon Murillo ha sido uno de los jugadores más destacados entre los nuevos refuerzos que se sumaron este semestre a la Liga colombiana. El venezolano de 29 años anotó en la victoria 2-0 sobre Bahía, triunfo con el que América clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Murillo se refirió a lo que han sido sus primeras semanas en el club vallecaucano. El extremo aseguró que quiere ser campeón con el equipo, destacó el trabajo de Diego Raimondi y confesó que los acercamientos se habían dado hace más de un año, entre otras cosas.

¿Cómo se dio su llegada al América?

“Hace un año y un poquito más, el primer acercamiento fue previo a la Copa América. Justo estaba en la preselección para ir a la Copa que fue en Estados Unidos, justo se me acercó (Joel) Graterol que Daniel Pabón le había preguntado por mí, que si estaba interesado en venir para acá en ese entonces y yo le dije que sí, abrí las puertas, al día siguiente me escribió Andrés Mosquera. Desde ahí comenzó el acercamiento, en enero estuvimos muy cerca para venir, club y jugador ya estábamos acordados, al final ya fue San Luis en este caso, faltaron algunos detalles que no permitió”.

¿Qué Liga le parece más dura, la colombiana o la mexicana?

“Es muy pronto para decir cuál Liga es mejor. La Liga mexicana lleva muchos jugadores extranjeros de gran nivel, todos los equipos se arman de lo mejor y obviamente la Liga colombiana es muy vistosa, muy rápida, por lo que físicamente y hay muchos jugadores con mucho talento. Es muy pronto para comparar que Liga es mejor. La mexicana a nivel monetaria lleva muchos jugadores Top”.

¿Cómo ha visto a Diego Raimondi?

“Me gusta mucho la idea, cuando el primer momento, el profe dio también luz verde. Eso es importante cuando yo llego a un equipo, que te quiera el presidente, los directores deportivos y el técnico, creo que es la persona más importante para que dé luz verde para llegar a un club. Justo la idea del profe es ofensivamente, siempre jugar con el balón, ser rápido en ataque. Ha tenido poco tiempo, pero es un grupo muy inteligente. Con poco tiempo, el profe nos está dando muchas ideas para seguir mostrando eso en campo”.

¿De dónde son sus orígenes?

“Mis padres son colombianos, por eso estoy jugando como colombiano, no estoy ocupando plaza de extranjero con el América. Desde niño jugué un poquito futsal, también jugué un poquito de béisbol. Pero entre los 9 y 10 años, me dediqué a fondo al fútbol”.

¿Sabes las obligaciones de América?

“Desde el primer momento que llegas, te dejan claro todo o la gente te lo da a saber”.

¿Cómo calificaría el estilo de juego de Raimondi?

“El profe trabaja todas las partes, siempre partiendo de atrás hacia adelante, siempre trabajar la defensa junto al arquero, es muy importante siempre mantener el cero. El profe también prioriza mucho la parte ofensiva, siempre tenemos que tener muchos movimientos para crear ocasiones, va de la mano de todo el equipo. Eso es importante y el grupo lo está copiando, es un grupo que sabe entender, esperemos estar lo más adaptado pronto a la idea que quiere el profe”.

En América solo le sirve ganar la Liga

“Te lo dejan muy claro, en sitios alrededores, ya sabes lo que tienes que hacer aquí. América es un equipo muy grande, desde el primer momento que pisas la academia, eso es lo que te inculca cada persona del staff, cada persona que trabaja con el club, salir campeón, vine siempre a aportar mi granito de arena, quiero sentir eso y salir campeón con La Mechita”.

¿Cómo sabía que le decían La Mechita?

“Me gusta ver bastante fútbol, día a día, he tenido muchos compañeros venezolanos que han pasado por aquí, ahorita estoy compartiendo con Joel, ya sabía que le decían La Mechita, a la afición Escarlata, estaba un poquito contagiado con este club”.

¿Es goleador?

“No me considero goleador, cada partido que salgo al campo quiero marcar gol y dar asistencia, pero mi posición, dependiendo por la banda que participe, he sido más asistidor. Siempre quiero marcar goles, Dios mediante marquemos muchos goles”.