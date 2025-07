Gobernador Carlos Amaya anuncia medidas y estructurales para enfrentar la crisis del agro en Boyacá

Soracá

En respuesta a la grave crisis que afecta a los campesinos de Boyacá por cuenta de la fuerte ola invernal y los históricos problemas estructurales del campo colombiano, el gobernador Carlos Amaya anunció un paquete de medidas orientadas tanto a la atención inmediata como a la construcción de soluciones de fondo para el sector agropecuario.

Durante una intervención pública, el mandatario departamental fue enfático en señalar que la situación actual refleja una realidad mucho más profunda: “Hay mucho dolor entre los campesinos, un dolor entendible, y que no se debe únicamente a esta crisis actual, sino a las de los últimos 50 años. Son crisis repetitivas y cíclicas porque no se ha resuelto de manera estructural el problema del agro. Siempre se atiende la emergencia, pero no se generan soluciones de fondo”, aseguró.

Compra directa a pequeños productores

Uno de los principales anuncios fue la decisión de la Gobernación de Boyacá de realizar compras públicas directas a pequeños productores para evitar que pierdan sus cosechas y puedan cumplir sus compromisos financieros. “Ya hemos invertido 1.000 millones de pesos en la compra de productos agrícolas a buen precio. Esto nos permite ayudar a las comunidades más afectadas por la ola invernal y al mismo tiempo garantizar que los campesinos no pierdan lo que invirtieron”, explicó Amaya.

Según el mandatario, la situación es tan crítica que muchas familias rurales no tienen cómo alimentarse. Por eso, además de las compras institucionales, se convocarán mercados campesinos en diferentes ciudades del departamento. “La próxima semana organizaremos estos espacios para que los campesinos puedan vender directamente. Queremos que los ciudadanos compren sin intermediarios y apoyen al productor local”, señaló.

El gobernador también evidenció la injusticia en los márgenes de ganancia que existen en la cadena de distribución de alimentos. “El domingo salí a comprar papa y me vendieron la libra a mil pesos. Pero a los campesinos les están pagando 30.000 pesos por el bulto. ¿Quién se está quedando con la plata? El intermediario. Ese es un problema estructural que debemos enfrentar con una reforma profunda del modelo de comercialización”, manifestó.

Propuesta de una mesa nacional

Ante la magnitud de la problemática, Carlos Amaya propuso que Boyacá sea sede de una Mesa Nacional Agropecuaria con participación de representantes de departamentos como Nariño, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Cauca, para concertar una hoja de ruta que contemple soluciones de mediano y largo plazo.

“Hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional. El ministro de Defensa y la ministra de Agricultura saben que se requiere una intervención integral. Queremos que esta mesa trace una ruta clara para responderle al campo colombiano y evitar nuevas crisis”, indicó.

Frente al llamado a movilizaciones por parte de algunos sectores, el gobernador expresó su preocupación y pidió evitar bloqueos que afecten aún más a los propios productores. “El paro no resuelve el problema, lo agrava. Afecta a los lecheros, a quienes siembran hortalizas, y al final golpea la economía campesina. Por eso estamos trabajando en esta mesa de diálogo para evitar que se presenten bloqueos y buscar soluciones efectivas”, afirmó.