El Pulso del Fútbol, 24 de julio de 2025

Millonarios se estrena con derrota ante La Equidad en la Liga 2025-II : así fue el partido

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la derrota de Millonarios ante la Equidad en su debut en la liga colombiana. Juan Felipe dijo: “Lo de ayer fue un golpe duro, por como se dio el partido, por el resultado. Se vienen sumando las tristezas y se suma a lo del semestre pasado”. Sobre el tema César agregó: “Esto que se está viviendo de que los hinchas critican a los directivos, yo lo he visto unas cinco veces. Por supuesto que no es un consuelo, pero me parece que no es para tanto”.

