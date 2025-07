James Rodríguez no estará en el Juego de las Estrellas: ¿Podría ser sancionado?

Este miércoles se llevará a cabo el All-Star Game 2025, Juego de las Estrellas entre las figuras de la MLS y la Liga MX. El partido se disputará en el Q2 Stadium de Austin, Texas, a partir de las 8:00PM, hora colombiana.

James Rodríguez fue citado como reprentante del fútbol mexicano junto a sus compatriotas el portero Kevin Mier, el defensa Willer Ditta y el delantero Díber Cambindo. André Jardine, DT brasileño del América, realizó la convocatoria.

¿Por qué no estará James Rodríguez?

Sin embargo, este mismo miércoles se conoció que el volante cucuteño no será de la partida en dicho compromiso. El capitán de la Selección se suma a las bajas del argentino Lionel Messi y el español Jordi Alba, ambos del Inter Miami.

La ausencia de James Rodríguez se debería a una decisión colectiva del volante cucuteño y su equipo, Club León, según informó el periodista Paco Montes, quien añade que ambos prefieren trabajar y enfocarse en el campeonato local, donde el sábado se estarán midiendo a Cruz Azul.

.@jamesdrodriguez y el Cuerpo Técnico de @clubleonfc , decidieron mejor enfocarse en su preparación para el duelo ante @CruzAzul que en el #MLSAllStarGame , el elemento trae desgaste, pero hoy entrenó al parejo del equipo y estará sin problemas para el sábado #ElGuardián pic.twitter.com/ZhcgjEmYHx — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 22, 2025

¿James podría ser sancionado?

Al mismo tiempo que se conoció la información, se divulgó una versión de prensa de que James podría recibir una fecha de sanción en el campeonato local, lo cual lo dejaría por fuera del partido del fin de semana.

No obstante, la misma prensa mexicana ha añadido que la decisión también se debe a una prevención de parte del club, evitando sobrecargar al volante cucuteño y ocasionarle una lesión a futuro. Dicho esto, no estar en el Juego de Las Estrellas no le representaría ninguna sanción al colombiano. En caso de representarle alguna sanción económica, esta la pagaría al club.

James Rodríguez viene de marcar el gol con el que León venció 1-0 a Chivas, en un lanzamiento desde el punto penalti. El cucuteño fue titular y jugó los 90 minutos en dicho compromiso.