Hasta 600 millones de recompensa para capturar a quienes amenazan a la comunidad de Yondó

Bastante preocupadas están las autoridades ante los hechos violentos reportados hace varios meses en la población de Yondó, Magdalena Medio antioqueño. Recordemos que la semana anterior asesinaron a tres personas y una cuarta quedó en jurisdicción de Remedios , pero que haría parte del grupo de víctimas. Además de las familias 90 personas desplazadas de Puerto Matilde por confrontaciones entre los grupos ilegales, las reiteradas amenazas de las que está siendo objeto la comunidad con panfletos.

Ante esta situación de alteración al orden público que vive esa población por el conflicto que se ha reportado en el Sur de Bolívar desde hace cerca de dos años, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en compañía del alcalde de Yondó y otras autoridades civiles, policiales y militares, lideró un consejo de seguridad en el que se analizaron las acciones criminales y se tomaron algunas medidas .

“Le estamos pidiendo mucha contundencia al Ejército, a la Policía, a la Armada para arrinconar estos criminales. No hay excusa alguna para que no estemos arreciando las operaciones como debe ser. Ya no hay cese al fuego, ya no hay paz total. Eso ya fracasó y lo que deben hacer nuestros soldados y policías, que son la única esperanza nuestra, es arrinconar a estos criminales”.

Aparte de ordenar arreciar contra los ilegales, como ya es costumbre en el gobernador Rendón en sus declaraciones luego de reuniones de seguridad, también recordó una serie de recompensas para capturar a los responsables de hechos criminales. Por alias Katín, l a recompensa que era de $100 millones, se eleva a $400. Y recordó otros montos anunciados el pasado febrero de 2025.

“Nosotros reiteramos esa recompensa que ya habíamos ofrecido previamente hasta por 400 millones de pesos en contra de alias Katín, que solía pertenecer a ELN y ahora está en el Clan del Golfo y que se presume es determinador de buena parte de las muertes violentas que han tomado lugar. También 400 millones por alias Johnny y por alias Hueso de disidencias FARC”.

En el consejo de seguridad también anunciaron 200 millones de pesos adicionales para quien denuncie a los responsables de emitir los panfletos con los rostros de varias personas con el que están amenazando a varias personas en Yondó y Sur de Bolívar.