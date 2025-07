Bolívar solicita al Pacto pronunciarse sobre imputados en campaña e insiste en no cerrar el Congreso

Colombia

En medio del lanzamiento de su campaña para la consulta interna del Pacto Histórico, el exdirector de Prosperidad Social y precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, informó que pidió al Comité de Ética de la colectividad que “se manifieste sobre hasta donde se pueden aceptar candidatos con imputaciones de corrupción”, refiriéndose al también precandidato, Daniel Quintero.

“Yo no soy el partido, yo no tomo las decisiones, creo que he sido derrotado ahí y nos han dicho, con toda razón, pues que él (Daniel Quintero) no es un condenado. Yo lo que aspiraría es que antes de marzo u octubre, cuando él se presente, haya podido aclarar su situación jurídica”, agregó Bolívar.

Por otro lado Bolívar respondió a la propuesta que ha hecho el también precandidato Daniel Quintero, sobre la posibilidad de cierra el Congreso de la República. Dijo Bolívar que no está de acuerdo y que es un candidato proinstituciones.

“De ninguna manera, yo soy un candidato proinstituciones. Jamás pensaría, ni en sueño, cerrar el Congreso de la República. Sí lucho contra la corrupción dentro del Congreso, sí creo que hay que cambiar a los congresistas, sí creo que no deberían seguir llegando al Congreso personas que compran votos, pero jamás cerrar el Congreso”.

Bolívar también se refirió a la “confusión” que tuvo luego de que el pasado sábado, no mencionara a la senadora María José Pizarro como precandidata presidencial y participante de la consulta interna del Pacto Histórico que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

“Tuve una omisión, me cogieron ahí saliendo de un salón, y bueno eran 8 nombres, se me olvidó el de ella pero nada personal. Ya digamos los hechos que nos dividieron quedaron en el pasado, uno tiene que perdonar. Aquí lo repito, es una gran candidata”.