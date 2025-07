Jorge Iván del Valle sigue haciendo hace historia en aguas internacionales

Cali, Valle del Cauca

El nadador colombiano vuelve a hacer historia tras completar exitosamente el Portland Bridge Swim, una de las pruebas más exigentes de aguas abiertas en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer sudamericano en finalizar este reto.

El recorrido, de 17 kilómetros a lo largo del río Willamette, atraviesa la ciudad de Portland de sur a norte, pasando por debajo de 12 puentes icónicos. Esta competencia, además de medir la capacidad física de los atletas, también mide su resistencia mental, debido a los diferentes factores como el clima y las corrientes que se deben superar durante la competencia.

El vallecaucnao no solo logró finalizar este reto y convertirse en el primer sudamericano en finalizar con éxito, sino que además se ubicó en el tercer lugar de su categoría, ratificando una vez más su nivel, defendiendo su posición como uno de los mejores nadadores de aguas abiertas.

“Este nado no fue solo un reto físico. Fue un acto profundo de representación. Nadar con la bandera de Colombia sobre mis hombros me dio fuerza en cada kilómetro. Cada brazada fue un mensaje: aunque el camino del exilio me haya llevado lejos de casa, mi corazón nunca ha dejado de latir por mi país. Es un honor abrir camino para otros nadadores sudamericanos en escenarios internacionales como este. Este logro también es de ustedes: mi familia, mis amigos, mi entrenadora y cada persona que ha creído en mí a pesar de la distancia”, expresó el atleta tras completar la prueba.

Con esta actuación, Jorge Iván del Valle se consolida como un embajador de esta disciplina en el exterior.