Instalación del Congreso: discursos, proyectos y elecciones

En Hora20 un balance a lo ocurrido ayer en la instalación del Congreso. El discurso del Presidente, la respuesta de la oposición, lo que ha levantado polémica, lo dicho por el Presidente y el balance de su gestión. Después, lo que viene para esta legislatura, la gobernabilidad, los proyectos clave, las apuestas del Gobierno y los retos para el último año. Por último, lo que dice la elección de los presidentes de Senado y Cámara y la fuerza que sigue manteniendo el Gobierno en el Legislativo.

Lo que dicen los panelistas

Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia y segundo vicepresidente de la Cámara, comentó que fue un discurso muy largo, “esos discursos deberían tener límite de tiempo. Es más de lo mismo que hemos visto en otro momento. Un presidente que divaga, mete mil temas y está lleno de imprecisiones”. También dijo que el Presidente intenta demostrar que es un Gobierno exitoso, “hay resultados parciales, pero no es un Gobierno exitoso. En temas de educación hay muchas imprecisiones, él dice que cumple con los 500 mil nuevos cupos, pero la educación superior está peor”.

Señaló que el debería hablar de oposiciones, “no es lo mismo Polo Polo y Jennifer Pedraza, no es lo mismo el Centro Democrático a los partidos de centro. Hay diferencias de oposición y eso es una riqueza”. De otro lado, señaló que hubo una victoria del centro en la elección de mesas directiva, “las dos vicepresidentes de Cámara somos de centro, tenemos respeto por las formas y no tenemos necesidad de estar insultando o mintiendo”, además, comentó que al gobierno le cuesta imponer su candidato, “en Cámara por intentar quedarse con todo, perdieron las dos vicepresidencias. Ellos querían quedarse con vicepresidencia de oposición”.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, manifestó que el Presidente tuvo un tono mesurado que deja de lado las constituyentes y golpes de Estado, “hay un olvido imperdonable al no decir nada de Miguel Uribe”. También recordó que cinco días antes en el consejo de ministros el Presidente decía que tenía mal equipo, “y ahora nos dice que tiene una cantidad de buenos resultados y dice que ningún otro gobierno hay hecho tanto, pero hace poco decía que tiene un mal equipo”.

Señaló que el discurso de Efraín Cepeda fue bueno, “él defendió las instituciones y la Constitución y eso hay que agradecerlo. Sobre lo de Lina Garrido creo que nace una estrella en la oratoria política del país”. Además, apuntó que lo de Lina Garrido es un discurso político, “algo muy de frente, pero logró captar a mucha gente yendo al grano; en oposición hay una figura que desde la oratoria es interesante”.

Para Yohir Akerman, periodista y columnista, el discurso no fue un balance, “no hubo llamado a la unidad ni hoja de ruta y trajo los mismos temas sin saber cómo los pone en práctica. Petro está dedicado a narrar y no a gobernar”. Destacó que el Presidente no asume un rol institucional y se posiciona como figura en resistencia de su propio gobierno, como si estuviera en campaña, “no apela a mayorías, sino a la ética. Es un Gobierno abstracto y confuso”. En cuanto a las cifras presentadas por el Presidente, dijo que es evidente que hay cifras positivas, “también es cierto que hay cifras con las que se tiene problemas y en la narrativa las infla o dicen mentiras; ese no es un fenómeno sólo de Colombia”. En esa misma línea, señaló que todos los gobiernos han exagerado cifras, “pero el Gobierno trata de cimentar su gobernabilidad a partir de mentiras y una fe ciega sobre los datos que entrega; a Petro le sirve esa narrativa en su modo de gobernar”.

En cuanto a lo ocurrido en la instalación, dijo que no se puede desconocer que hubo símbolos importantes como levantar el puño en símbolo de protesta, “su jefe de gabinete sale gritando “reelección”, eso son elementos agresivos”. En cuanto a la oposición, dijo que esta fue clara mientras que el Presidente recitó metáforas, “la oposición habló de realidad, no fue incendiario y envía el mensaje sobre el cansancio de las palabas vacías”.

Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, recordó que el Presidente presentó un informe de 190 páginas al Congreso con cifras del DNP y ministerios y ahí hay resultados contundentes; “se han formalizado 1,5 millones de hectáreas y se han aprobado 863 mil créditos agropecuarios”. También dijo que hay cuatro millones de familias beneficiadas con salud preventiva, se han creado 153 mil nuevos cupos en la universidad pública. También dijo que el dólar bajó, inflación en alimentos sí bajó, desempleo está en el 8,8%, es la tasa más baja en 20 años.

Destacó que hay cifras que el Gobierno entrega y avances en varios frentes, “efectivamente este Gobierno no les quema ranchos a los campesinos, ni los fumiga, captura narcotraficantes; este Gobierno es el que más narcotraficantes ha extraditado”.