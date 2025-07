Hombre amenaza a trabajadora y agrede a uniformado en reconocido centro comercial en Bogotá

Bogotá D.C

En el centro comercial Multiplaza , en el occidente de Bogotá, se presentó un hecho que consternó a los visitantes del lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, un hombre llegó de forma violenta a las oficinas de una reconocida empresa de telefonía y se mostró agresivo con una trabajadora del lugar, quien al parecer en día anteriores le habría dado un volante con su número de teléfono de trabajo y este hombre la estaría acosando por mensajes.

Caracol Radio se contactó con las autoridades, quienes afirmaron que esa versión era falsa. El hombre entró al local comercial y amenazó a la trabajadora en un acto de intolerancia quejándose del servicio de la empresa de telefonía.

La Policía llegó, sacó al hombre esposado del centro comercial y en medio de ese proceso se presenta una pelea entre los uniformados y el detenido, quien le propina un golpe con su cabeza a uno de los agentes de Policía.

Tras este ataque, al hombre le queda una herida en el ojo.

Algunos visitantes y trabajadores del centro comercial grabaron esta situación.

Uno de los uniformados logra controlar al atacante en el piso, poniéndole el brazo en el cuello del hombre y la rodilla en el estómago.

“Déjeme que ya no voy a hacer nada. Voy a dejar que me lleven porque ya me puso las esposas. Déjeme sentar, mire que me está oprimiendo el cuello”, dice el capturado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para conocer la cronología de los hechos. El hombre deberá responder por agresión a servidor público y por las amenazas que le dio a la trabajadora del centro comercial.