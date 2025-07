Grupos armados prohibieron transporte fluvial en Zaragoza: hay veredas incomunicadas

Zaragoza, Antioquia

Desde hace más de diez días, varias comunidades rurales del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, se encuentran incomunicadas por vía fluvial debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como el ELN y disidencias de las FARC.

Según denunció el alcalde de Zaragoza, las estructuras criminales han impuesto restricciones a la navegación por los ríos Nechí y Porce, rutas fundamentales para el abastecimiento y la movilidad de las veredas río arriba desde el puerto fluvial de Zaragoza, afectando a su vez la conexión con municipios vecinos como Anorí y Amalfi. Las veredas Liberia, Charcón, Los Trozos, El Mata y Candelo figuran entre las más afectadas.

Afectaciones a comunidades rurales

La economía local de esta zona del departamento de Antioquia, basada en la agricultura, la minería y el comercio, depende en gran medida del transporte fluvial para el suministro de alimentos, insumos y mercancías, lo que ha agudizado el panorama del conflicto.

“Es una situación muy completa porque quienes ejercen su actividad económica a través del transporte fluvial, hoy están afectados. Los comerciantes que no pueden despachar o proveer o suministrar alimentos a esas personas que ejercen sus labores río arriba, están afectados. Y las personas que habitan río arriba y que de pronto trabajan la minería o la agricultura, también porque no tienen la posibilidad de acceder alimentos o de adquirir sus bienes porque no hay posibilidades de transitar, está prohibido”, detalló el alcalde de Zaragoza Andrés Emilio Luján.

Además de las graves afectaciones económicas y de libre movilidad, la población vive en constante temor ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado por los combates entre los grupos armados ilegales.

Pese a la crítica situación, el mandatario local afirmó que no se ha registrado presencia de la Fuerza Pública en la zona por lo que hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Antioquia a intervenir de forma inmediata frente a esta crisis humanitaria y de orden público que afecta al nordeste y bajo Cauca del departamento.