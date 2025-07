Graves denuncias por fallas en investigación de Tatiana Hernández: “Fiscalía filtró información”

Cien días se cumplieron desde aquel domingo 13 de abril de 2025, cuando Tatiana Hernández Díaz tuvo contacto por última vez con su familia, de visita en Cartagena.

Ha pasado mucho tiempo entre hipótesis no corroboradas y peticiones al ente acusador, que hoy apuntan hacia la propia Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, funcionaria que ha guardado sobre este caso.

En ese sentido, fue el reconocido abogado penalista Iván Cancino como apedorado de la familia, quien le pidió a la jefa de esa entidad que traslade dicha investigación hacia Bogotá u otra ciudad del país, según él, por el sinnúmero de irregularidades que se han presentado.

“Nosotros queremos agradecer a la alcaldía, al Gaula de la Policía Nacional y los medios de comunicación, que son los que han mantenido este proceso vivo, pero realmente la fiscalía no es que no avance, es que no ha arrancado. Han tenido incluso la falta de empatía de decirle a los padres, que si están viendo muchas películas cuando la labor de ellos es verificar todas y cada una de las hipótesis. Se les han presentado por correo, se les han dicho de manera verbal, nosotros como apoderados de víctimas hemos rogado por la visita al expediente, y se nos ha negado; y obviamente que las irregularidades y las inquietudes que se presentan son muchas”, dijo el jurista.

Así mismo, Cancino fue enfático en señalar que tiene las pruebas para confirmar que la fiscalía filtró información importante qué, destaca, pone en riesgo la seguridad de sus clientes.

“Lo preocupante es que los datos que se entregan de manera anónima después resulten publicados. El problema es por qué la fiscalía se preocupa más por filtrar las cosas, que por encontrar resultados”, manifestó el penalista, con relación a una denuncia sobre supuestas irregularidades en el Hospital Naval de Cartagena, donde Tatiana hacía su internado y que habrían sido de su conocimiento.

En conclusión, tanto el representante legal como los padres de la joven bogotana, insisten en que hay una razón desconocida por la cual se pretende sabotear la recolección de evidencias y los resultados de esa labor.