Tatiana Hernández cumplió tres meses desaparecida: sus padres mantienen esperanza por encontrarla

Cartagena

Este domingo 13 de julio se cumplieron tres meses de la desaparición de la joven bogotana Tatiana Hernández en Cartagena, sin que hasta el momento exista alguna evidencia o pista sobre su paradero.

La joven estudiante de Medicina fue vista por última vez el 13 de abril. Ese día, Tatiana manifestó sentirse estresada, por lo que decidió salir del Hospital Naval de Bocagrande, lugar donde hace sus prácticas universitarias y luego caminó a la avenida Santander para tomar un aire. Desde ese momento no se supo más de su paradero.

Las autoridades confirmaron que sus sandalias y teléfono celular fueron hallados en los espolones frente al Baluarte Santo Domingo en la avenida Santander. Buzos de la Armada Nacional y hasta un robot sumergible procedente de Chile, exploró la zona en donde desapareció sin resultados positivos.

Carlos Hernández y Lucy Díaz, padres de Tatiana, insisten en que su hija no se quitó la vida ingresando al mar, sino que presuntamente fue raptada por desconocidos, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por alguna autoridad.

En diálogo con Caracol Radio Carlos Hernández, confirmó que la Fiscalía General de la Nación inició una búsqueda en el mar con un equipo de última tecnología, para hallar cualquier evidencia de muerte por inmersión. No obstante, el padre de la desaparecida indicó que es un esfuerzo que no ha lugar, porque tiene certeza que su hija no se ahogó y que permanece viva.

“El hermetismo que tiene la fiscalía con nosotros es desde el comienzo, no nos dicen nada, siempre es lo mismo, no hay avances, y todo dicen está como material probatorio. Están haciendo ahorita unas pruebas con un aparato en 3D allá en los espolones. No sé qué estarán mirando allá porque están empecinados en que ella se mandó al agua, pero nosotros sabemos que ella no tenía razones para eso", destacó el progenitor.

Así mismo, el ente acusador se encuentra realizando una serie de entrevistas a las personas cercanas, para continuar el curso de las investigaciones.

La Alcaldía de Cartagena mantiene los 200 millones de pesos de recompensa por información veraz que conduzca a su paradero.