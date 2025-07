Marlos Moreno: “Nacional es un club grande, donde me crie, sería muy bonito volver”

Marlos Moreno, extremo colombiano, durante su paso por Atlético Nacional. (Photo by JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA

Marlos Moreno, figura de Atlético Nacional en la consecución de la Copa Libertadores 2016, expresó su deseo por querer regresar al club antioqueño. El jugador de 28 años, que estuvo en el Atanasio Girardot presenciando el triunfo 3-1 sobre La Equidad, se encuentra actualmente libre, tras su paso por el Tenerife de España.

En diálogo con el programa de Youtube Clásico Paisa, con los periodistas Pilar Velásquez y Óscar Tobón, Moreno habló del presente del club Verdolaga, de su actualidad como futbolista y calificó a Marino Hinestroza como el mejor jugador de la Liga.

¿Qué sintió al volver al Atanasio?

“Muchos sentimientos encontrados. Nacional es el club más grande de Colombia. Muy contento, emocionado de volver al Atanasio, donde la gente me vio crecer”.

¿Cómo es su situación contractual?

“Yo estaba en el Tenerife (España), firmé por 3 años, teníamos un proyecto muy bueno de subir a la primera división. Lastimosamente, hubo una seguidilla de problemas respecto a las directivas, entrenadores y realmente no se cumplieron los objetivos, pero yo tenía en el contrato que si el equipo bajaba a tercera división, que era algo que supuestamente era imposible, pero se dio, yo quedaba como jugador libre y ahora estoy como jugador libre”.

¿Quién lo maneja?

“En estos momentos no tengo agente, me he tomado un tiempo, he tenido muchos problemas con los anteriores representantes. Quise tomarme un tiempo para pensar, tomar una buena decisión, un sitio donde sea factible pensando en mí, no en otros temas, que las expectativas de muchos representantes es así, temas monetarios y otro tipo de cosas. Me he tomado el tiempo de reflexionar”.

¿Le han propuesto volver a Nacional?

“De momento, no. Para serte sincero, a mí me han llegado un poco de mensajes, no he tenido contacto alguno. Nacional es un club grande, donde obviamente me crie, sería muy bonito volver. Estoy buscando un sitio donde yo creo que sería feliz”.

¿Dónde sería feliz?

“Podría salir en Europa, pero puede que no. Para nadie es un secreto que yo en Nacional, voy a estar feliz, voy a estar con mi familia, con mis hijos, cerca de mi madre, de mis amigos, es algo que ya pasa a otra dimensión. En estos días me llegaron con un tema de Portugal, pero las personas que me contactaron son personas conocidas, pero son personas que a veces tengo un poco de dudas. Es una certeza que yo pueda estar seguro, que pueda dar ese paso”.

¿Le gusta este Nacional?

“Nacional es un equipo muy competitivo, con buenos jugadores, como Edwin Cardona, Matheus Uribe, David Ospina, Marino, Tesillo. Es un equipo grande, para ganar, competir al máximo nivel. El equipo me encantó mucho, organizado, tácticamente bien parado, tiene cosas muy buenas”.

¿Qué opina de Marino Hinestroza?

“Marino, para mí, en estos momentos, es el mejor jugador de Colombia”.

¿Habló con algún directivo al final del partido?

“Me salí 10 o 15 minutos antes de acabar el partido”.

¿Cómo se encuentra físicamente?

“Estoy bien, me cuido bastante, estoy entrenando, tengo un entrenador personal de España. En eso he tenido muy buena disciplina, creería que estaría bien”.