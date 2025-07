DT de Palmeiras sobre primer partido sin Richard Ríos: “Reemplazarlo no fue muy difícil”

Richard Ríos celebra junto a Abel Ferreira durante el Mundial de Clubes. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images) / Elsa - FIFA

Palmeiras jugó su primer partido sin Richard Ríos, luego de que se diera a conocer a través de la prensa que el volante antioqueño partirá rumbo al Benfica de Portugal. El colombiano estuvo este domingo en el Allianz Parque, donde aprovechó para despedirse de los aficionados y sus compañeros.

El club paulista logró un triunfo importante por la fecha 15 del Brasileirao, imponiéndose 3-2 a Atlético Mineiro en un auténtico partidazo. La victoria acerca al Verdao a la primera posición, sumando 26 puntos, siete menos que el líder Cruzeiro, pero con dos compromisos pendientes.

¿Quién reemplazó a Richard Ríos?

Lucas Evangelista, volante de 30 años, fue el encargado de tomar la posición de Ríos para este compromiso. El jugador no solo tuvo una destacada actuación, sino que también aportó el primer gol de su equipo, a los 33 minutos del encuentro.

¿Qué dijo Abel Ferreira sobre la ausencia de Ríos?

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del equipo, el portugués Abel Ferreira, reconoció que ya sabían que el volante colombiano se marcharía del equipo, por lo que desde antes estaban preparando alternativas para ese sector del campo, haciendo referencia a Lucas Evangelista.

“Tuvimos una conversación. Leila, Barros y yo. Siempre le digo a Barros que si podemos anticipar una compra para predecir una venta, es fantástico. Y ese fue el caso de Lucas Evangelista. Sabíamos que Ríos se iba. Lo sabíamos. Ya lo dije”, comentó inicialmente.

Al respecto añadió: “Además de que Lucas es brasileño, lleva mucho tiempo con nosotros, lo que facilita mucho la adaptación. Así que reemplazarlo no fue muy difícil. Buscaremos un reemplazo si encontramos uno que cumpla con nuestros estándares. Si viene, no hay problema. Si no, buscaremos soluciones internamente”.

Ferreira también se mostró satisfecho por la valorización que tuvo Richard Ríos durante su estadía en el equipo. “Una de mis funciones es exactamente la misma que pasó con Ríos: tomar a un jugador que valía 6 millones y convertirlo en uno de 30 millones. Es sacar jugadores de la cantera y luego poder vender un defensa por 35 millones”, mencionó.

¿Por cuánto fue vendido Richard Ríos?

Palmeiras vendió a Richard Ríos al Benfica de Brasil a cambio de 30 millones de euros, cifra que será dividida en cuatro porcentajes, del cual le pertenece el 70% al Verdao, el 10% a Ríos, un poco más del 14% a Guaraní y el restante a Flamengo.