Fecode espera respuesta del gobierno por crisis en el Fomag

Cúcuta

La Federación Colombiana de Educadores Fecode pidió al gobierno nacional respuesta sobre la crisis que tiene en materia de atención en salud el magisterio.

A través del secretario de asuntos laborales de la organización sindical Hugo Cárdenas se reiteró el llamado a responder por las ocho peticiones que hizo la organización sindical públicamente.

El líder sindical dijo a Caracol Radio que “hemos encontrado tropiezos en la Fiduprevisora, donde desde tiempo atrás viene siendo manejada por la política del país y eso genera de aluna manera dificultades en la contratación”.

“El 31 de julio tenemos que tener definidos unos contratos. Nosotros nos vamos a reunir con los ministros de educación, trabajo y hacienda y esperamos que esta semana se solucione el tema de la contratación, de permitir al maestro que el seleccione cual de las entidades es la que mejor le presta el servicio para que se contrate a partir del 1 de agosto” precisó.

Indicó que “en varias oportunidades hemos planteado el tema y estamos solicitando públicamente que sea el mismo presidente que tome cartas en el asunto. Vemos que hay hallazgos de la contraloría de no prestación de servicios y hay dificultades en la parte administrativa de este modelo que debe funcionar, no vemos cual es la razón para que esto no funcione...”