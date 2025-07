Exjugador del América de Cali lanzó severa crítica en contra de Juanfer Quintero

No cesa la polémica en torno a la salida de Juan Fernando Quintero del América de Cali. El jugador abandonó la institución quejándose de un dinero que le terminaron adeudando, mientras que el equipo, en voz de Marcela Gómez, advirtió que con el jugador no hay nada pendiente.

Pues bien, en las últimas horas, un exjugador del equipo vallecaucano lanzó una crítica severa en contra del experimentado mediocampista. Se trata de Jaime Córdoba, quien a través de redes sociales sentenció que Juanfer dañó “la armonía” del equipo y en charla con El VBAR Caracol revalidó lo dicho.

¿Qué dijo Jaime Córdoba sobre el paso de Juan Fernando Quintero en el América?

Jaime Córdoba comentó la publicación del América de Cali en la que se anunciaba la salida de Juan Fernando Quintero y dejó lo siguiente: “Cuando estaba la liga en el momento más importante, dio a entender que se iba y daño la armonía del equipo, directivos e hinchas, y en el partido más importante vs Tolima no hizo sino manotear, nos atracaste”.

Certera crítica en contra del antioqueño, la cual se colmó de interacciones en cuestión de minutos y fue reposteada en las diferentes redes. Véala acá:

Declaraciones de Jaime Córdoba sobre Juan Fernando Quintero

En diálogo con El VBAR, sentenció lo siguiente: “El partido en donde América se jugaba mucho contra Tolima, lo vi solo manoteando. Puse eso, fue como a raíz de lo que me parece sucedió. Un jugador como Juanfer, con todas las condiciones que tiene, y no haber llegado a la final...”.

“Cuando el equipo estaba en el momento más importante, tuvo unas declaraciones que no sumaron sino que restaron. Cuando se clasificó a Sudamericana y le preguntaron si pensaba seguir, él tuvo unas frases que no hicieron bien en el equipo y América terminó siendo eliminado, otro fracaso más. Un jugador que, con la inversión que se hizo, no cumplió con las expectativas”, complementó.

En este sentido, sentenció que Quintero Paniagua era “un referente” del América y por tal motivo debía “ser muy cuidadoso” con las declaraciones que daba. Lo anterior en alusión a la vez en que el antioqueño advirtió que no sabía si continuaría o no en la institución.

“Cuando uno es un referente, tiene ser muy cuidadoso con lo que se habla. Ese momento podía haberlo cambiado a favor y decir que estaba con contrato en América y quería hacer historia en la institución... Así tuviera pensado irse, debió manejarlo de otra manera porque era el jugador más importante de América. Todo el mundo empezó a decir que se iba Juanfer y América en plenas finales”, indicó.

Y finalizó al respecto: “Ya van dos veces que hace algo así acá en Colombia con equipos grandes. Él es un grandísimo jugador, ídolo en River, pero no sé si ve a Colombia como algo menor a lo que está acostumbrado. En Junior pasó y lo mismo en América. No sé si vuelva a venir, pero si lo hace debe entender que los equipos que está representando también son muy grandes, que tienen millones de hinchas y hay gente que espera resultados”.