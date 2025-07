Cementerios públicos de Bogotá en riesgo: no hay empresas interesadas para administrarlos

Bogotá D.C

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) expidió la resolución 491 de 2025, en la cual cierra el proceso de licitación pública para la administración de los cuatro cementerios distritales de Bogotá: el Cementerio Central, el Cementerio del Norte, el del Sur y el Serafín.

“Declarar desierto el proceso de selección mediante Licitación Pública No UAESPLP-01-2025 (...) por ausencia de proponentes, ya que una vez finalizado el plazo para presentación de ofertas que aconteció el 18 de julio de 2025 a las 10:00 AM no se recibieron ofertas“, indicó la UAESP .

Esto pondría en vilo la administración de los cementerios públicos de Bogotá que llevan desde enero de 2025 a cargo de la UAESP y que se encuentran en estado de total de abandono por falta de recursos para intervenirlos.

Tanto así que los dueños de los mausoleos y osarios deberán invertir en estos espacios para restaurarlos, según anunciaron desde la Unidad.

¿Por qué ningún proponente obtuvo la licitación?

El presupuesto oficial para la contratación es de $60.139.318.258 de pesos. Sin embargo, los interesados presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo.

Entre esas observaciones, se encuentran las de la Organización San Francisco S.A.S, una empresa que ofrece servicios funerarios, pero que indicaron que hay una desproporcionalidad en el requisito de experiencia que es 430 servicios de destino final (inhumación, exhumación y cremación) en un mes. Lo que según la UAESP, equivaldría al “25% del histórico de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito”.

Sin embargo, esta cifra estaría errada, ya que el 25% del histórico de los servicios de los cementerios públicos, equivaldría a 10.809 servicios de destino final mas no 430.

“Esto hace que la cifra de 430 servicios sea arbitraria y desvinculada de la realidad operativa del Distrito”, según las observaciones de la empresa.

La cifra también fue percibida como desproporcionada.

“Solicitar a un solo proponente que demuestre la capacidad de prestar a 430 servicios en un mes implica casi el 23,87% del volumen promedio mensual de todo el sistema distrital en un periodo tan corto”.

¿Qué pasará con los cementerios distritales?

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago criticó la gestión de la UAESP y pidió la renuncia de su directora. “ La directora Consuelo Ordoñez nunca tuvo en cuenta las observaciones del proceso y tampoco garantizó la pluralidad de oferentes del proceso licitatorio”.

Desde la UAESP no se han pronunciado al respecto de esta decisión, por lo que se desconoce cuándo se volverá a abrir un nuevo proceso licitatorio para escoger al nuevo operador. Mientras tanto, el Distrito seguirá a cargo de los cementerios públicos de Bogotá.