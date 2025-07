Caos vehicular HOY en Girón, Santander. ¿Qué ocurrió?

Bucaramanga

Otra vez, una mañana de problemas en materia de movilidad vivieron los habitantes de Girón, área metropolitana de Bucaramanga. Desde muy temprano, hubo inconvenientes en la circulación de vehículos por el anillo vial; los hechos afectaron en especial a las personas que salían hacia la capital de Santander.

Una de las personas que “padeció” el trancón, Luz Stella Otero reportó las dificultades cuando intenta salir del municipio para llegar a Cabecera del Llano. “Venimos por la avenida Los Caneyes y utilizamos la ruta 11 de Unitransa, pero está imposible el tráfico por el Rincón de Girón. Al cruzar, vimos que había problemas y más porque viene tanto carro pesado”, expresaba la oyente de Caracol Radio.

La comunicación de la señora Otero fue pasadas las 9 de la mañana; media hora más tarde, ella reportó que por fin, salieron a la autopista. “Bajando el trancón va llegando al hotel San Juan”, escribía en la aplicación WhatsApp.

Las razones de la congestión

La secretaría de Tránsito y Transportes de Girón explicó que los problemas para la circulación de vehículos ocurrieron por la inundación de un tramo del anillo vial como suele ocurrir cada vez que llueve. Las dificultades ocurrieron frente a la empresa Saceites.

“Con apoyo de Empas realizamos mantenimiento a los sumideros de la vía nacional; nuestros agentes regulan el tráfico con el propósito de atender la contingencia por las lluvias y recuperar la movilidad”, explicó el titular de la secretaría, Juan José Gómez.

Más tarde, en entrevista con el noticiero del mediodía de Caracol Radio, el funcionario dio cuenta de las causas del trancón.

“Amaneció completamente colapsada la vía en nuestra jurisdicción debido a la colmatación de un sumidero de aguas lluvias. Trasladamos a nuestro equipo de agentes para que hicieran regulación y activamos los protocolos para llamar a las empresas competentes”, aseguró el señor Gómez.

Choque de competencias

De acuerdo con el secretario de Tránsito y Transportes de Girón hay una especie de “zona gris” que impide la atención de los problemas que ocurren en el punto de la inundación. “Este tramo vial se encuentra concesionado a la figura ”Ruta de las Cigarras" de Findeter que debe adelantar el mantenimiento, el barrido, la recolección de material de arrastre", apuntó.

“También existen unos puntos de alcantarillado y dice Findeter que no es competencia de ellos con equipos Vactor; que eso le corresponde a Empas. Esta empresa manifiesta que esos sumideros no son de su propiedad, que no hacen parte de su red de alcantarillado”, señaló el secretario.

Agregó que Findeter señala que el material de arrastre que colmata los pozos de inspección corresponde a lo que sueltan los vehículos de las empresas de la zona y de lo que baja de la montaña ante la falta de control de la secretaría de Planeación.

“Las empresas del sector niegan esa versión, dicen que no es cierto; indican que el personal de Invías que hacen el barrido vuelve y deja el material de arrastre sobre los andenes. Esto genera que cuando llueve todo esos residuos caigan a la alcantarilla”, expresó.

“Existe una serie de excusas de todos los intervinientes”, destacó el secretario. Por eso, la alcaldía de Girón convocó a una reunión de emergencia este martes a las 3 de la tarde.