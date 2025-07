Así va la elección de mesas directivas en Cámara de Representantes: Estas son las que se han elegido

Colombia

Este lunes 21 de julio, en el segundo día de la nueva legislatura, la Cámara de Representantes empezó a elegir a quienes conformarán las mesas directivas de sus siete Comisiones Constitucionales. Hasta el momento cuatro ya están definidas.

En la Comisión Tercera de la Cámara, donde se discutirá el Presupuesto General de la Nación para 2026 y una posible Reforma Tributaria, quedó elegido como nuevo presidente el representante de la Alianza Verde, Wilmer Castellanos. Como vicepresidenta fue elegida la representante del Partido de la U, Saray Robayo.

A propósito, Castellanos, informó que desde las Comisiones Económicas del Congreso no permitirán que el Presupuesto General de la Nación para 2026 sea decretado por el Gobierno Nacional.

“Le he pedido a mis compañeros congresistas de la Comisión Tercera, que este año no se les ceda una función que es propia de los congresistas, que es obviamente debatir y aprobar el Presupuesto General de la Nación. No se lo podemos dejar al Gobierno Nacional para que lo saque por decreto. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance como mesa directiva para que este propósito se dé, para que debatamos un presupuesto claro, conciso, con cifras aterrizadas y en beneficio obviamente de los colombianos”.

Mientras tanto, el representante del Pacto Histórico, Erick Velasco, fue elegido como nuevo presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Como vicepresidenta quedó, Ana Rogelia Monsalve, de la circunscripción afro.

Allí se abordan temas relacionados con el régimen agropecuario, el medio ambiente, la adjudicación y recuperación de tierras, minas y energía y asuntos del mar.

Por otro lado, el representante de las curules de Paz, Haiver Rincón, fue elegido como presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, en donde se discuten asuntos relacionados con el transporte, los servicios públicos y las telecomunciaciones. Como vicepresidente quedó el representante del Partido Liberal, Luis Carlos Ochoa.

También fue elegida la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara, en donde ya fueron aprobadas las reformas laboral, pensional y a la salud. El nuevo presidente es el representante del Partido de la U, Camilo Avila. Como vicepresidenta quedó la representante de Cambio Radical, Betsy Perez.

¿Cuáles son las comisiones que faltan por elegir mesa directiva?

Hace falta que se elijan las mesas directivas de las comisiones Primera, Segunda y Cuarta.

Aunque según los acuerdos establecidos la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara en donde se empezará a discutir el proyecto de ley de los estatutos de la Paz Total, le correspondía en este último año al Pacto Histórico, habría una alianza entre el Partido Liberal y Cambio Radical para postular al representante liberal, Carlos Ardila.

Según indicaron algunos congresistas a Caracol Radio, esta nueva alianza para evitar que el Pacto Histórico se quede con la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara responde a que en la elección de la mesa directiva de esta corporación, no se respetó el acuerdo que estaba establecido con Cambio Radical.

Se espera entonces que la disputa entre el representante Gabriel Becerra, quien será el candidato del Pacto, y Ardila, quede definida en la tarde de este martes 22 de julio.

En cuanto a la Comisión Segunda de la Cámara o de Relaciones Exteriores, en donde ya se han anunciado nuevos debates de control político por la implementación del nuevo modelo de pasaportes, se tiene previsto que la presidencia sea para Cambio Radical, hecho que también debería quedar definido este martes.

Por último, según los acuerdos, en la Comisión Cuarta, que también trata temas económicos, debería quedar elegido como nuevo presidente, uno de los representantes de la Alianza Verde que integran la comisión.