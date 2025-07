Gobernadora del Meta y arroceros se reúnen: piden al gobierno mayor participación

JUSTICIA

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, se reunió en la tarde de este sábado 19 de julio con el gremio arrocero del departamento, en el marco de las protestas que se hacen a nivel nacional.

En este encuentro, los arroceros de la región reiteran que aún no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno.

“Los arroceros consideran que no existe un acuerdo que permita avanzar en el levantamiento del paro, y que es un error comunicar lo contrario a la opinión pública como se está haciendo, pues esto solo motiva que la protesta escale y que los arroceros sientan la necesidad de alzar aún más fuerte su voz con el objetivo de ser escuchados y de que no se desconozcan sus derechos", indica la carta enviada al presidente.

Cortés pide al primer mandarario que, no ignore extender la invitación a los gobernadores de los departamentos que se han visto afectados por cuenta del paro.

“Recordarle, presidente, que lo que se vive en el Meta no es un conflicto aislado, sino que hace parte de una protesta que suma más de nueve departamentos y diferentes sectores, y que responde a un clamor colectivo que, de no ser escuchado, pone en riesgo la economía y la seguridad alimentaria de todo el país. Así mismo, que el Meta y el resto de departamentos de Colombia estamos listos para aportar en la negociación no solo generando espacios de diálogo como estos, sino participando de los que ustedes como Gobierno Nacional organicen", indica la misiva.

A esta reunión tambien asitieron las asociaciones agropecuarias, industriales, comerciantes, transportadores, hoteleros y empresarios en general, que aseguran que de no solucionarse rápido esta crisis podrían generarse graves consecuencias en materia económica.

“Aunque las medidas de hecho generan consecuencias negativas para el desarrollo económico del departamento, entienden que estas expresan una necesidad urgente de atención por parte del Gobierno Nacional, la cual, de no llegar, terminará causando impactos que se sentirán en cada renglón de la economía nacional", dicen los sectores ecónomicos.

¿Qué está pasando con el arroz en Colombia?

El detonante principal de la protesta es la caída en el precio de compra del arroz paddy verde, que ha disminuido en más de un 19% en el último mes. En regiones como el Meta, los productores aseguran estar vendiendo una carga de 125 kilos a cerca de $185.000, cuando su costo de producción ronda los $230.000. “

Pero los precios bajos no son el único problema. A esto se suma el alto costo de los insumos agrícolas, el aumento en las tarifas por el uso del agua, y las afectaciones causadas por el contrabando y la importación de arroz extranjero, en gran parte debido a los Tratados de Libre Comercio (TLC). Según los voceros de Dignidad Agropecuaria, esta sobreoferta ha saturado el mercado y ha hundido aún más los precios.

Los arroceros también denuncian el incumplimiento de compromisos firmados con el Ejecutivo a comienzos de 2025. Aunque se destinaron $22.000 millones para apoyar la comercialización (de los cuales $5.000 millones fueron aportados por Fedearroz), los productores aseguran que no han recibido los recursos. Además, critican que la reglamentación de la ayuda dejó por fuera a una parte significativa del gremio, y que aún no se concreta la creación del prometido Fondo Nacional del Arroz (FonSA).