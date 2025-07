¿Es seguro bañarse en el mar de Santa Marta?: esto dicen autoridades al respecto

The Beach In Santa Marta, Colombia

Desde el pasado martes, Santa Marta volvió a ser tendencia nacional luego de que varios turistas, a través de redes sociales, reportaran haber sufrido irritaciones y alergias tras bañarse en el mar, específicamente en un punto cercano a la bahía. Las imágenes de la piel enrojecida generaron preocupación sobre la calidad del agua en este tradicional destino turístico del Caribe colombiano.

Caracol Radio entrevistó en 10AM hoy por hoy al secretario de Salud de Santa Marta, Jorge Lastra, para conocer de primera mano qué está ocurriendo. El funcionario explicó que, tras conocerse los casos, se activó de inmediato un protocolo de inspección, vigilancia y control, en conjunto con autoridades ambientales como Corpamag e Invemar. También se revisaron las historias clínicas de los afectados.

“De los cinco menores que aparecían en redes, solo dos manifestaron haber estado en contacto con el mar. En esos casos se identificaron picaduras de aguamala, una especie marina urticante que suele aparecer en ciertas épocas del año”, explicó Lastra.

Además, el funcionario aseguró que el más reciente estudio realizado por la empresa de acueducto Essmar, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, indica que el agua en los puntos obligatorios de muestreo cumple con los estándares normativos.

¿Qué dicen los estudios médicos?

Pese a la alarma generada en redes, no existe evidencia médica o científica que relacione de forma directa la exposición al agua del mar con las reacciones cutáneas reportadas.

“No hay una relación de causalidad entre el agua de mar y los síntomas. Vivimos en una zona de alta exposición biológica, con riesgos propios de un entorno tropical. Casos de dermatitis también pueden ser provocados por picaduras de insectos o contacto con vegetación marina”, agregó Lastra.

No obstante, reconoció que existen antecedentes de situaciones similares, como un caso reportado hace meses por otra turista. A pesar de estos antecedentes, el Distrito afirma que no se ha establecido una correlación directa entre estas afectaciones y la calidad del agua marina.

Un problema estructural que persiste

Consultado sobre las históricas denuncias por el vertimiento de aguas negras a la bahía de Santa Marta, Lastra admitió que existe una problemática estructural en la red de alcantarillado de la ciudad, especialmente en épocas de crisis operativa de las plantas de tratamiento.

“En abril se presentó una crisis puntual por fallas en la planta El Roble Norte, lo que generó un vertimiento que afectó la calidad del agua en ese momento. Pero ese episodio fue transitorio, no constante”, afirmó.

El secretario también destacó que la administración del alcalde Carlos Pinedo ya tiene en marcha obras de infraestructura para atender esta problemática.

Santa Marta se prepara para celebrar sus 500 años

De cara a los 500 años de fundación de Santa Marta, la administración distrital hace un llamado a no dañar la imagen de la ciudad por casos aislados. “Santa Marta no solo tiene una riqueza histórica y natural única, sino que está haciendo esfuerzos importantes para mejorar su infraestructura sanitaria y turística”, subrayó Lastra.

El funcionario también insistió en que los visitantes pueden disfrutar con tranquilidad de las playas, pues no se ha comprobado un riesgo generalizado. “Yo mismo me baño en las playas con frecuencia, igual que mi familia. No hay razón para generar pánico”, concluyó.