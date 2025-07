Desacuerdo entre Petro y Márquez impidió nombramiento de Juan Carlos Florián en Minigualdad

En un extenso escrito en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a una decisión que, según él, tomó con amargura: aceptar que Juan Carlos Florián no fuera designado como viceministro de Diversidad del Ministerio de Igualdad, pese a su deseo personal de hacerlo.

“Igual que ningún ario, en ningún lugar del mundo, debe excluir a nadie por su condición étnica, incluidos las etnias del África subsahariana, ningún negro, blanco o de ningún color, debe excluir a nadie por su condición sexual”, recalcó.

El presidente explicó los motivos sobre el nombramiento de Florián en el ministerio de la Igualdad: “Tuve un amargo día cuando por razón política, no acaté mis principios. Ese día amargo, acepté para mantener la unidad del gobierno, la posición de la vicepresidenta, en contra de mi voluntad, de no nombrar a Florián como viceministro de la diversidad“, indicó el jefe de estado.

La controversia se remonta a 2023, cuando el nombre de Florián fue vetado por Márquez, en parte, según dijo Petro, por un informe de la revista Semana y de la periodista Vicky Dávila que señalaba la actividad del entonces candidato como modelo webcam en París.

“Florián dirigió la dirección LGBTI de Bogotá Humana y por ello fue amenazado de muerte, se exilió en París, y allí tuvo que recurrir a la webcam para sobrevivir. luego se revinculó al país y quise que asumiera el viceministerio”, resaltó Petro

El mandatario detalló que la vicepresidenta condicionó el nombramiento con una advertencia directa: renunciaría si se concretaba la designación de Florián. “La vicepresidenta me alegó razones familiares para no nombrarlo y me dijo que renunciaría si lo nombraba”, explicó el jefe de Estado.