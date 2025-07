Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 18 de julio de 2025 44:53 Cerrar Descargar

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Atlético Mineiro y Bucaramanga en Copa Sudamericana?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la derrota del Bucaramanga contra Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana. César dijo: “Mineiro venció al Bucaramanga porque tiene una arepa así de grande, más grande que la de la fonda paisa. A mí me dio tristeza cuando el Once Caldas perdió ante Fluminense y ayer fue igual”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “En la jugada del penal, eso contra un equipo de otro país no se lo pita, pero a los de allá de Brasil sí. Yo no considero que haya un agarrón para falta”.

