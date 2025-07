Chat evidenciaría estrategia del Gobierno para que Julián Lopez se quede con presidencia de Cámara

Colombia

En la mañana de este viernes 18 de julio se filtró un chat en el que se evidenciaría la estrategia con la que el gobierno busca asegurar que el representante del Partido de la U, Julián López, sea el próximo presidente de la Cámara de Representantes.

En dicho chat se lee que: “Benedetti ya le dio la orden al Pacto. Ya cuadró una cosita con Racero y con otro, y ellos hacen la tarea dentro del Pacto del apoyo y parar rápido lo de Ocampo porque está atravesado y ese mka sí es capaz de jodernos la vaina”.

#POLÍTICA Este es el chat con el que al parecer el Gobierno habría “cuadrado” que el representante del Partido de la U, Julián López, se quede con la presidencia de la Cámara de Representantes el próximo domingo 20 de julio. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/medc0bOrL2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 18, 2025

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, y quien también busca aspirar a la presidencia de la Cámara de Representantes este domingo 20 de julio, ya se pronunció sobre estos hechos y calificó lo sucedido como “una puñalada trapera”.

“No dejo de sentirme mal, obviamente, porque se siente como una puñalada trapera. Creo que todo el mundo es testigo que yo solamente le he servido y he defendido a este gobierno. He defendido las causas populares y lamentamos lo que ha sucedido, pero seguiremos adelante y saldremos unidos”.

#POLÍTICA El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, quien también aspirará a la presidencia de la Cámara el domingo, calificó lo ocurrido como “una puñalada trapera”.



“No dejo de sentirme mal, obviamente, porque se siente como una puñalada trapera. Creo que todo el… pic.twitter.com/JoywBhHRU2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 18, 2025

En el mensaje se puede ver además como explican que “los conservadores están entregados al gobierno, a Ape ya le dijeron como es la vuelta y a Wills le van a dar ENTerritorio y queda listo y el grupo de Quevedo los del Tolima y Cuéllar son unos huevones y con ellos no pasa nada”.

Frente a esto hay que señalar que en la tarde de este jueves 17 de julio el representante del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, ya anunció que renuncia a su aspiración y que finalmente se decidió por apoyar al congresista de la U, Julián López. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre lo dicho en este chat.

Este mensaje también revela que “a las mujeres liberales y a un grupito ya les dijeron como hay que votar y van a llamar a Chaparro, a Rueda y a Monedero para decirles que deben apoyar y los demás se pegan, el gobierno los tiene cuadrados”.

Aún así, pese a la aparente intención del gobierno, el líder del Partido Liberal, César Gaviria, ya hizo público un comunicado en el que informa que la bancada de la Cámara de esta colectividad respaldará la aspiración del representante de Cambio Radical, Néstor Leonardo Rico.

#POLÍTICA La bancada de Cámara del Partido Liberal anunció que respetarán los acuerdos establecidos y respaldarán al representante de Cambio Radical, Leonardo Rico, en la pelea por la presidencia de la Cámara de Representantes.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/neMCi0xZGE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 18, 2025

Dicho comunicado señala además que “este respaldo no obedece a coyunturas ni a presiones externas, sino a una convicción profunda de que la palabra empeñada debe honrarse. Los pactos entre bancadas, construidos sobre el diálogo y el equilibrio político, son la base del funcionamiento institucional del Congreso”.

Ahora bien, aunque Julián López también tendría el respaldo de la Alianza Verde, está por verse si el Pacto Histórico confirma su apoyo al representante de la U o por el contrario, apoya la candidatura de su congresista, Alejandro Ocampo.