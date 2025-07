23 Años de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, inicia temporada de conciertos

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitado el maestro Juan José Ramírez Gómez, director y fundador de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia que inicia su temporada de conciertos en la ciudad celebrando los 23 años de creación de esta banda que es apoyada por la Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura y la alcaldía de Armenia.

23 años de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia

La banda nació en marzo del 2002 y yo inicié el primero de abril de ese año con un puñado de jóvenes hambrientos de conocimiento y queriendo tener una banda juvenil en Armenia porque en ese momento no teníamos, entonces ya hemos escrito una historia, hemos escrito muchas páginas, ha sido una banda que ha tenido el apoyo gubernamental y pues hemos ya hay mucho que contar En 23 años son muchos los logros y muchos los alumnos que han pasado por nuestra banda y muchas satisfacciones.

Concierto inaugural hoy viernes en Armenia

Como no será nuestro primer concierto del año, decidimos escoger un menú muy especial. Pero vamos a tener Iniciamos con obras clásicas, oberturas, como se abren los grandes conciertos, vamos a tocar la obertura para viento de Charles Carter, y de ahí en adelante vamos a tocar música colombiana de la región y música tropical e incluye el concierto incluye paso doble, incluye bolero, cumbia, gaita, en fin, va a estar muy variado y yo quiero que los armenios y los quindianos y los turistas que estén en nuestra ciudad aprovechen este espacio tan valioso y vayan y escuchen los jóvenes talentosos de la ciudad de Armenia desde las cinco de la tarde.

Banda Sinfónica Juvenil de Armenia. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia

Temporada de conciertos 2025

El maestro explicó, para este año tenemos programados una docena de conciertos de acá al mes de diciembre, van a ser nuestras presentaciones y en ellos seguramente que vamos a mostrar lo mejor del repertorio mundial, nacional y local porque algo que yo implementé desde que fundé la banda juvenil de Armenia es que siempre ahí debe haber espacio para la música quindiana, entonces esperamos montar un repertorio muy variado durante todo este año porque queremos o yo personalmente quiero despedirme por lo alto, dando lo mejor de mí.

Si Dios lo permite, yo espero que mi Dios me deje hacer mucha música hasta así, hasta y después y hasta que me vaya, que me encuentre con grandes músicos empezando por mi padre.

Hoy ¿cuántos hacen cuántos integran la banda sin Sinfónica Juvenil.

Hoy tenemos una banda muy nutrida de 50 jóvenes. Yo creo que la banda más grande que tenemos en el departamento pues eso gracias al apoyo que hemos tenido de la Administración Municipal y de la Corporación de Cultura de la Ayuda que ha hecho la inversión en compra de instrumentos, de accesorios, atril, en fin, de los uniformes que este año no les han podido dar la dotación a los muchachos, pero ya están en procesos de contratación.

Maestro Juan José Ramírez Gómez, director Banda Sinfónica Juvenil de Armenia. Foto Adrián Trejos

Y agregó “se ha hecho una muy buena inversión y aparte yo quiero resaltar que en este momento yo ya no estoy solo, ya tengo unos apoyos, unos profesores que son mis alumnos más antiguos, los ha contratado la corporación para que me apoyen en esta labor de formación.

Entonces ya tengo profesor de percusión, ya un maestro, tengo profesor de maderas y cañas, o sea, la flauta, los clarinetes, los saxofones, los bronces, el de los metales y yo ya me encargo de escribir la música, adaptar los arreglos y dirigir.

En el Quindío hay gran talento para la música

Yo le quiero contar que esos alumnos que fundaron conmigo la banda sinfónica juvenil, hoy en día son grandes profesionales. La mayoría escogieron la música como profesión y superaron el maestro. Yo tengo alumnos instrumentistas que son una maravilla y están aquí en Colombia y en el exterior también.

Y hoy veo niños más talentosos todavía. Sí, que, con todo el respeto de todos mis alumnos, pero hoy en día veo unos niños geniales, me sorprenden y eso me deja muy contento, porque esa semilla que sembramos hace tanto tiempo, pues se han ido recogiendo las cosechas y lo que viene será mejor.

Cumbia Chapolera.

Esta canción instrumental es un homenaje a nuestra recolectora de café, un homenaje muy respetuoso, es música instrumental, Sí, pero tocaba en esa mujer que ha sido el soporte para el crecimiento del departamento y de la ciudad y de Colombia y ya tiene 34 años, yo la compuse en 1991. Y ha sido muy exitosa a nivel mundial. Yo mismo me sorprendo cuando eso a las plataformas y veo como la tocan los japoneses o los chinos, los americanos, los holandeses, los españoles. Recientemente he visto dos conciertos de en España donde esa cumbia gusta demasiado. Se ha popularizado.

La música es un transformador por excelencia

El maestro Juan José Ramírez Gómez “Es que la música es un transformador por excelencia y por eso se creó la banda juvenil con esa intención de transformar los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, de todas las comunas para que tuvieran un espacio donde aprender el bello arte de la música que los ennoblece o la música ennoblece el ser humano, lo hace más más sensible y logramos acoger tantos niños.

Yo creería que, pues a mí me preguntaron una cifra, yo dije más o menos 500, pero yo creo que la que la siempre pasa. Sí, pasa por ahí porque son muchos los alumnos que yo he tenido y como le digo, son grandes personas, seres humanos útiles a la sociedad. Claro que sí.