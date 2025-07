Implantan con éxito en Santander un corazón artificial: es el primero de su tipo en América Latina

Bucaramanga

En un hito médico sin precedentes para el continente, un equipo multidisciplinario del HIC Instituto Cardiovascular en Floridablanca realizó con éxito el primer implante del corazón artificial Corheart 6 en América. La beneficiaria del procedimiento fue María Angélica Bonett, una auxiliar de enfermería de 31 años, oriunda de Ocaña, diagnosticada con una falla cardíaca avanzada, un agrandamiento del corazón provocado por la enfermedad de Chagas.

Tras dos años de complicaciones y una evolución crítica, Bonett fue seleccionada para recibir el dispositivo, considerado el más pequeño y avanzado del mundo, con apenas 5,5 centímetros de largo, 2,8 de diámetro y 90 gramos de peso. Este corazón artificial, que funciona con una bomba de flujo continuo, representa una esperanza para quienes enfrentan una insuficiencia cardíaca terminal y no tienen acceso inmediato a un trasplante.

“Estamos satisfechos con los resultados. La llegada de este dispositivo amplía significativamente las alternativas terapéuticas, incluso para pacientes pediátricos”, señaló el doctor Leonardo Salazar Rojas, director del Programa de Asistencia Ventricular del HIC.

Colombia es el primer país en hacer este procedimiento

Colombia se convierte así en el cuarto país del mundo, después de Alemania, China y Austria, en utilizar esta innovadora tecnología, reafirmando su liderazgo regional en medicina cardiovascular.

Según la Dra. Lorena Montes, cirujana cardiovascular y líder del procedimiento, “María Angélica era la candidata ideal por su condición clínica y características físicas. La cirugía fue un éxito y, pocas horas después, ya estaba despierta, hemodinámicamente estable y tolerando la alimentación. Hoy continúa en recuperación y preparándose para regresar a casa”.

Para María Angélica, este procedimiento no solo salvó su vida, sino que también le devolvió la esperanza,“Cuando me dijeron que mi corazón no podía más, sentí que el tiempo se había acabado. Me asusté, lloré mucho, pensé en mis papás... pero nunca perdí la fe. Ya no pienso en sobrevivir, sino en vivir.

Quiero aprender modistería, hacer algo con mis manos, sentirme útil”, manifiestó María Angélica.

También la doctora del caso añadió: “Estos dispositivos no solo son un puente hacia el trasplante; en muchos casos pueden convertirse en una terapia de destino, permitiendo a los pacientes vivir durante años con buena calidad de vida,” explica la Dra. Montes.

El HIC es el centro médico con más experiencia en implante de corazones artificiales. En Colombia se han puesto 40 implantes de los cuales 35 se han realizado en el Hospital Internacional de Colombia. El 90% de implantes en Colombia han estado bajo la dirección de este centro médico.