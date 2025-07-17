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19 ago 2026 Actualizado 10:45

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En Cartagena Uninúñez entrega dinero por cada referido matriculado: ¿Qué hacer?

Aplica solo para estudiantes nuevos

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La Corporación Universitaria Rafael Núñez invitó a estudiantes, egresados, docentes, administrativos y a toda la comunidad a seguir participando en su Programa de Referidos, una iniciativa vigente que premia con $100.000 en efectivo por cada nuevo estudiante que se matricule.

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Hay que referir personas interesadas en estudiar en Uninúñez y ayúdarlas a acceder a becas de hasta el 50 %.

¿Cómo funciona?

Registra referidos a través de la plataforma de trámites, disponible en la página web oficial.

Si las personas se matriculan en cualquier programa de pregrado durante el periodo vigente, se entregará una “recompensa”.

“No hay límite de referidos: entre más referidos, más recompensas. Solo aplica para personas nuevas que no hayan iniciado procesos de admisión previamente. El incentivo económico será entregado a partir de la primera semana de septiembre, cumpliendo con todos los términos y condiciones establecidos”, dice la institución.

Consulte los requisitos completos en www.uninunez.edu.co

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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