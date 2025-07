“Cada seis meses hay nuevos ministros”: alcalde de Bucaramanga reacciona al anuncio del presidente

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a través de su redes sociales reaccionó a la reciente alocución del presidente Gustavo Petro, en la cual mencionaba que hará cambios en el gabinete ministerial para que se cumpla el programa de Gobierno elegido por voto popular.

“Esto se debe a que ministros y ministras han pasado acá sin saber el programa de Gobierno y siguen existiendo. No puedo seguir con gente que no aplique el programa. De cualquier color de piel, de sector político, lo que sea. El Gobierno no puede permitir que se burle al pueblo, el pueblo votó por unos objetivos y al pueblo se le respetan", agregó el presidente de Colombia.

Por lo anterior, Beltrán, apodado el “Bukele colombiano”, afirmó en su cuenta de X que estos cambios constantes en el gabinete afectan directamente a los territorios y a los programas que llevan al Gobierno Nacional.

“No avanzan proyectos en seguridad, ni transporte porque cada seis meses hay nuevos ministro”, mencionó el mandatario de los bumangueses.