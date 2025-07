Bloqueo de vías tiene al transporte de carga en crisis en el occidente del Huila

Neiva

Gravemente afectados, especialmente el gremio transportador. Si no es vegetal, es animal, y cuando no es comida, todo se va dañando. Además, no es un solo paro, son cuatro bloqueos distintos. Camioneros deben soportar altos flete, aumento en combustible y el peaje.

Según Martha Medina, líder camionera, comentó que “ellos reclaman lo suyo, pero cuando los camioneros protestamos, dicen que la economía se cae. No lo entiendo, señor periodista. Aquí hay entre 300 y 600 camiones afectados. El abono llega desde Barranquilla, el café se exporta, el ganado va para el Cauca. Todo está paralizado, y las pérdidas aumentan cada día”.

La zona de occidente, que incluye cinco municipios. Esa área está más afectada, porque casi todas las vías comunican con el Cauca. Las carreteras están en pésimas condiciones. Cerca de 15 días sin conexión con los municipios caucanos que comercian con La Plata. El viaje, que normalmente toma horas, ahora es eterno y peligroso.

Hace varios días los vehículos, no salen a las vías. Iban a cargar, pero no hay vías disponibles. El café no ha salido, los camiones no llegaron solo hasta el viernes, y ya los camiones no vuelven a La Plata. Las pérdidas son enormes, sobre todo en frijol, ganado, mármol y abonos. La zona de occidente está paralizada desde hace tres semanas.