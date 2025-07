Así luce la grama del estadio El Campín, a pocos días de su estreno en la Liga colombiana 2025-II

Jugada la primera fecha de la Liga colombiana 2025-II, todavía es incierto el estado real de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín. Millonarios no pudo jugar el pasado fin de semana ante el Unión Magdalena, precisamente porque el césped del escenario deportivo estaba siendo intervenido.

Sencia, concesionario del estadio, tal y como lo había anunciado durante el semestre pasado, comenzó un proceso de hibridación durante esta semana, cuya primera fase ya concluyó, anunciando ellos de “manera éxitosa”. El estadio estará disponible para la tercera fecha de la Liga; no obstante, se seguirá trabajando paralelamente en la remodelación.

“En la primera fase estamos trabajando en el sustrato donde se alojan las raíces, con una máquina que airea el terreno, saca núcleos de tierra y los reemplaza con una arena muy especial. Esto le da más firmeza a la grama y permite que el sistema híbrido que se aplicará próximamente tenga el soporte necesario para que el campo resista mejor el tráfico y se recupere más rápido después de cada evento”, explicó Juan Carlos Salamanca, gerente general de Equiver, empresa aliada de Sencia y encargada del mantenimiento del césped.

¿En qué consiste la hibridación?

El proceso de hibridación del césped del estadio El Campín consiste en transformar la grama, dejándola en un 85% natural y un 15% sintético, dicho procedimiento ha sido realizado en varios de los mejores escenarios deportivos del mundo, e incluso en el estadio Metropolitano de Techo, una de las mejores canchas del país.

¿Cómo se encuentra la grama del estadio El Campín?

Sencia dio a conocer por primera vez una fotografía de cómo luce el césped del estadio El Campín de cara a su estreno en la Liga colombiana 2025-II. El primer partido que se dispute en el máximo escenario deportivo de los bogotanos será el juego Santa Fe Vs. Águilas Doradas del próximo martes 22 de julio. El partido de este domingo entre Millonarios y Pasto fue aplazado, debido a que no se cuenta con la suficiente fuerza pública.

Así se encuentra el césped del estadio El Campín terminada la primera fase de hibridación / Foto suministrada por Sencia. Ampliar

Fuertes críticas durante el semestre pasado

A lo largo del campeonato 2025-I, el césped del estadio Nemesio Camacho El Campín recibió fuertes críticas de parte de los aficionados, jugadores de Millonarios y Santa Fe, y de varios de los equipos que visitaron la capital del país. Sin duda que las palabras que más eco generaron fueron las de Falcao García.

“En una liga de élite esto no pasa y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel. A veces es difícil dar buen espectáculo con el nivel de los campos. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, tanto Nacional como Millonarios tienen buenos futbolistas, pero si pica y te da en la canilla no puedes hacer nada”, comentó el Tigre en su momentom, tras el empate 0-0 entre Millonarios y Nacional por la segunda fecha de los cuadrangulares.