Falcao no se guardó nada y criticó el estado de la cancha de El Campín, tras empate con Nacional

El 5 de mayo Millonarios y Atlético Nacional igualaron 0-0 en el Estadio Nemesio Camacho el Campín durante la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Con este resultado, el conjunto embajador continúa en el primer puesto del grupo B con 4 puntos, uno más que Independiente Santa Fe, que derrotó 1-2 a Once Caldas, y dos más que el conjunto verdolaga.

Tras el empate, Radamel Falcao García se pronunció en zona mixta con Caracol Radio, donde mostró su inconformidad con el estado del campo, y además, cuestionó el arbitraje coloclmbiano. Estas fueron las declaraciones del ‘Tigre’ tras el empate sin goles en el clásico ante Nacional.

Le puede interesar: Tabla de posiciones del cuadrangular B: Así quedó tras empate entre Millonarios y Nacional.

Sobre la “unanimidad” de criterios

Ⓜ️🐯 Falcao sobre las acciones polémicas ante Nacional: “Son interpretaciones de los jueces, no quiero decir que esté mal. (Juan Carlos)Pereira toca un jugador sin verlo y es penal, la misma jugada sobre (Sergio) Mosquera y no es penal. No entiendo el criterio que utilizan”. pic.twitter.com/xKTNJpafgh — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 6, 2025

“Son jugadas difíciles. A Pereira le cobran un penal que él no ve el jugador y acá prácticamente la jugada es igual ,pero el argumento es diferente. A nosotros nos cobran penales muy fáciles y en Manizales hubo jugadas similares a la de Pereira que no fueron sancionadas. Es difícil la interpretación que le dan, tener unanimidad de criterios. No entiendo eso, no es crítica al árbitro de hoy, pero la unanimidad nos facilitaría a nosotros comprender las decisiones”, sentenció el delantero embajador.

Noticia relacionada: América vence al Junior y así queda la tabla del Grupo A en cuadrangulares de Liga Colombiana.

Acerca del estado de la cancha

“Hoy hubo jugadas que pudimos haberlo resuelto mejor pero al compañero le pega en la rodilla cuando pica. En una liga de élite esto no pasa y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel. A veces es difícil dar buen espectáculo con el nivel de los campos. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, tanto Nacional como Millonarios tienen buenos futbolistas, pero si pica y te da en la canilla no puedes hacer nada”, finalizó Falcao.

También le puede interesar: Programación fechas 4 y 5 de cuadrangulares: Clásico Nacional - Millonarios será un lunes.

Fecha 3 en el grupo B

Con Millonarios al mando de la zona B, la fecha 3 de los cuadrangulares finales en este grupo, se llevarán a cabo el domingo 8 de junio de la siguiente manera:

4:05 pm - Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Estadio Atanasio Girardot

8:20 pm - Once Caldas vs. Millonarios

Estadio Palogrande de Manizales