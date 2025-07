“No lo asesinaron por un piropo”: abogado de Reinaldo Rodríguez guacharaquero atacado a cuchillo

Bucaramanga

En los últimos días un acto de intolerancia, generó la muerte de Reinaldo Rodríguez Ospina,en Girón, Santander; la víctima fue atacada a cuchillo, en la avenida Los Caneyes con carrera 17, frente a un establecimeinto, las primeras versiones conducían a que había sido agredido porque irrespetó a una mujer al lanzarle un piropo.

Caracol Radio Bucaramanga, habló con el abogado de la víctima, Daniel Dulcey, quien expresa que no fue por un piropo. De acuerdo, al análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios, este acto fue ocasionado netamente por intolerancia, la mujer iba pasando por el lugar cuando tiró una silla sin ninguna justificación que estaba sobre el andén al frente del establecimiento, lo que desató una discusión.

¿Cómo ocurrieron los hechos, según el abogado de la víctima?

“Una de los jóvenes golpea la silla, de mala manera, le pega a la silla, cuando una de las personas que estaba en el establecimiento le pregunta qué había pasado, qué era lo que estaba pasando. Estos jóvenes, sin ningún motivo, sacan armas blancas y comienzan la agresión.

Acá es claro que no existe ningún piropo, esto es imposible, las personas no estaban viendo a los jóvenes, ellos estaban de espalda, no tenían ni idea de que estos jóvenes estaban ahí“, agregó Daniel Dulcey, abogado.

Por lo anterior, según los hechos el ataque desmedido en contra de Reinaldo Rodríguez Ospina, es producto de un reclamo. Durantes las últimas horas se realizaron audiencias de control del caso en los juzgados de Girón.

“El juez cuarto acató la petición de la Fiscalía y de la representación de las víctimas al considerar que este sujeto es un peligro para la sociedad. Hay que aclararlo, acá no se ha demostrado la responsabilidad penal, sino es preventivamente enviado a un centro carcelario para evitar que este sujeto siga cometiendo delitos", mencionó Dulcey.

Reinaldo Rodríguez Ospina, el guacharaquero del grupo vallenato de 42 años, fue homenajeado ayer por parte de sus colegas músicos en la funeraria La Aurora del municipio de Girón y posteriormente se llevaron el cuerpo para un municipio del centro del departamento del Cesar.