Las cifras de las EPS son las que reportan sus agentes, no las que el presidente plantea: Acemi

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), habló en los micrófonos de La W tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que dijo: “Las EPS son delincuentes y deben ser juzgadas penalmente”.

Vesga aseguró para iniciar que ya están acostumbrados al “tono” del presidente y a todos los “adjetivos” que le han caído a un sistema que “solamente trata de atender bien a 50 millones de colombianos y que la verdad está viviendo la peor crisis de toda su historia”.

En cuanto a la cifra revelada por el presidente Petro sobre una deuda de 100 millones de pesos por parte de las EPS, Vesga fue clara al decir que “los estados financieros de las EPS dan cuenta de una deuda, sin la Nueva EPS, de cerca de $14 billones más 9 billones en proceso de auditoría, entonces estaríamos más bien por el orden de los $24 billones, que es lo que reportan EPS e IPS. Las cifras del sistema son las que reportan sus agentes, no las que el presidente aleatoriamente se le ocurra plantear en su alocución”.

Por otra parte, aseguró que el estado actual de sistema de salud de Colombia está muy mal. Indicó que “por todos los lados, lo que tenemos y no desde las EPS con quien es difícil los diálogos del Gobierno, estamos teniendo alertas. El sistema está al borde del colapso”.

En esa línea, la presidenta de Acemi también desatacó que la salud de los colombianos se ha utilizado como plataforma de debate, “se ha politizado y eso ha impedido el dialogo técnico”.

Por último, enfatizó en que el nivel del debate se ha tornado peligroso, “se han utilizado todos los adjetivos y este es un país donde uno no se puede permitir andar tranquilo cuando se incendia la conversación, cuando se juzga sin fundamento. Se le ha hecho un enorme daño a la confianza del sistema y esa también es una de las causas de la crisis”.

Escuche la entrevista completa a continuación: