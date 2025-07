Gobernador Verano confirma mesa formal con Digno Palomino y ‘Castor’: “nos sentaremos a negociar”

Todo está dicho. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, le confirmó a Caracol Radio que se sentará a negociar en una mesa formal con alias ‘Castor’ y Digno Palomino, los máximos cabecillas de las dos bandas más temidas del Atlántico: ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, respectivamente.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Es lo que corresponde ahora y seguramente tendremos que ponernos de acuerdo en los pormenores en esta mesa de negociación”, confirmó el mandatario departamental, quien agregó que “lo importante es que tenemos un principio de acuerdo para sentarnos a negociar cómo podría ser un proceso de paz con las organizaciones de Digno Palomino y de ‘Castor’. Ellos son los que de una u otra manera son responsables de casi el 80% de homicidios y de todo lo que tiene que ver con extorsión, entonces sería muy importante que nosotros lográramos desactivar precisamente estas organizaciones al margen de la ley y que pudiéramos llegar con ellos a unos acuerdos que nos permitan tranquilidad de una manera especial”.

Acercamientos y traslados

Ante los detalles desde cuándo vienen los acercamientos con los temidos criminales, Verano indicó que no es un proceso abrupto de última hora, o de los últimos días, sino que “es un proceso que se viene dando con todas las precauciones de rigor y solamente hasta el día de hoy (martes) estamos anunciando este acercamiento, pero ya venía desde hace rato el equipo nuestro, el equipo de ellos, el equipo obviamente también del Gobierno nacional”.

El gobernador confirmó que hoy no existe un cese al fuego, sino un acuerdo de voluntades de sentarse a negociar.

“Evidentemente nuestro máximo interés es el cese al fuego y evidentemente también de parte de ellos que también haya unas garantías para las personas que también salen de esta actividad delictiva”.

Sobre los posibles traslados a Barranquilla de los líderes máximos de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, afirmó que no se ha hablado del tema, sin embargo, no descartó la posibilidad. “No sé cómo va a ser ahora el mecanismo y el camino que vamos a hacer”.