Algunos desplazados de Abejorral denuncian seguimientos e intento de asesinato

Abejorral- Antioquia

La situación de seguridad en el municipio de Abejorral , en el Oriente de Antioquia, parece ser más compleja de lo que se cree; por lo menos así lo han relatado diferentes personas consultadas por Caracol Radio para entender qué es lo que está ocurriendo en esta población, debido a que organizaciones sociales han denunciado desplazamientos forzados, amenazas, homicidios y otras situaciones como extorsiones, las mismas que han sido desvirtuadas por la alcaldía , por lo menos los desplazamientos y el despojo de viviendas.

Este medio de comunicación logró conversar con una de las cerca de 50 víctimas que, por amenazas, supuestamente han tenido que abandonar el municipio entre finales del 2023 y lo corrido del 2025 y que habitaban diferentes barrios del área urbana. A esta persona, por seguridad y debido al temor que manifiesta, se le omitirá la identidad, ya que dice ser víctima de múltiples intimidaciones por parte del grupo armado ilegal que delinque en la población; según diferentes versiones, es el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

La persona entrevistada por Caracol Radio, que está por fuera del municipio y escondida, huyendo de los ilegales, indica que en la población se tiene información de que son al menos once familias las que han salido amenazadas del municipio; otras lo han hecho solas, sin su núcleo familiar. Pero recalca que ninguna ha denunciado estos hechos a las autoridades locales como Fiscalía, Personería, Ejército y tampoco Secretaría de Gobierno Local porque, asegura, estas no ofrecen garantías y que, por el contrario, generan desconfianza. Así lo aseguró en el diálogo.

Pero las amenazas también se ejercen porque, al parecer, los ilegales están reclutando a los muchachos y quienes no acceden a sus pretensiones se tienen que ir; otros que, por temor, sí comienzan a colaborarles, cuando se quieren retirar, corren la misma suerte y, en el mejor de los casos, tienen que pagar extorsiones. Esto es en algunos casos.

Caracol Radio: ¿Cómo salen las personas desplazadas si no denuncian en el municipio?

Víctima: “A las personas les toca salir calladas, sin decir nada, por el temor a que se den cuenta que se van a desplazar y las puedan detener o matar o extorsionar y no dejarlas salir. Las personas que se han desplazado han salido más que todo en las horas de la madrugada, con el temor de que de pronto los puedan ver, subirse a un bus o algo y las puedan bajar del bus. Porque de hecho ocurrió también en un sector llamado Las Yeguas hace más o menos un año, que también mataron a dos muchachos, los bajaron del bus”.

C/R: Se sabe entonces que son varias familias las que se han desplazado de Abejorral. ¿Se podría indicar cuántas?

Víctima: “Tengo conocimiento más o menos de unas 10 o 11 familias que se han desplazado del municipio. Y también tengo conocimiento de algunas personas que se han ido solas, más o menos unas 7 u 8 personas”.

C/R: ¿Por qué surgen las amenazas a las víctimas?

Víctima: “Es más que todo porque este grupo está expendiendo vicio. Entonces a los jóvenes del municipio los ponen a vender y, si los jóvenes se niegan, los amenazan y los obligan a estar ahí. Que por qué, si se salen, entonces o los matan o se tienen que ir del municipio. Entonces los jóvenes se están viendo en la obligación de trabajar con este grupo”.

C/R: Según algunas versiones, los ilegales también habrían expropiado algunas viviendas en el municipio. ¿Sabe algo al respecto?

Víctima: “Algunas de esas personas del grupo también se han apoderado de algunas viviendas, o sea, hacen ir a las personas de las viviendas y ellos se apoderan de la vivienda para utilizarlas como un guardadero de vicio; se dice también que, de armas, bueno, en fin, de las cosas que ellos puedan manejar”.

C/R: Varias víctimas consultadas han indicado que no denuncian porque sienten que las autoridades no les ofrecen garantías. ¿Usted opina lo mismo?

Víctima: “Una persona que fue a la Personería y le dijeron que tenía que ir a la fiscalía. Da miedo ir a la fiscalía. Da miedo ir a alguna gente de la alcaldía porque sabemos que no hacen caso para esto. El decir de ellos es que tienen que saber el nombre de las personas que han cometido dichos asesinatos. Esto, que, para poder denunciar, porque si van a ir a denunciar, ¿a quién van a denunciar? Y, obvio, las personas no saben los nombres, no conocen muy, muy bien a fondo a las personas del grupo. Solamente, pues, se ven por ahí en la calle; se ven porque están en los sectores más marginados”.

C/R: La alcaldía de Abejorral el pasado siete de julio, mediante un comunicado de prensa oficial, dijo que no había registro de desplazados y que, según las autoridades del municipio consultadas, tampoco había despojo de bienes. ¿Cuál es su concepto sobre ese comunicado?

Víctima: “Lo que la alcaldía dijo es totalmente mentira, porque sí están ocurriendo estas cosas en el municipio. Miembros de este grupo han golpeado a varios muchachos, les dan puños, les dan con la cacha del revólver en la cabeza. A veces han sacado de sus casas como dos o tres muchachos y les han dado una aporreada tan fuerte que los han dejado en la cama hasta dos y tres días. Y son a estos muchachos que tienen trabajando para ellos”.

Cabe aclarar que algunas personas víctimas sí han denunciado estos hechos de manera oficial, unas ante la Unidad de Víctimas en los territorios a donde se han desplazado; otras no han podido hacerlo debido a que, ante la salida apresurada, no lograron sacar los documentos de identidad necesarios para la declaración, pero están pendientes de hacerlo. Otros definitivamente no van a instaurar ninguna denuncia por que les puede más miedo, ya que temen que los ubiquen cuando oficialicen las intimidaciones.

Alcaldía de Abejorral

Caracol Radio consultó vía chat de WhatsApp al secretario de gobierno de Abejorral, al señor Juan Carlos Orozco, para conocer si habían logrado evidenciar alguna de estas denuncias y se le solicitó una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta. La comunicación se intentó en dos momentos.

Sin embargo, buscando en las redes sociales de la administración, se encontró un video publicado el 15 de julio en el que el alcalde Manuel Alberto Guzmán Marín informó sobre la realización de un concejo de seguridad con diferentes autoridades locales, en el que hizo énfasis en que la comunidad debe denunciar todos los hechos ilegales y violentos de los que sean víctimas.

“Queremos dar un mensaje contundente. Abejorral es un municipio tranquilo, seguro. Estamos trabajando para garantizar la convivencia ciudadana y esa tranquilidad y esa paz que necesitan no solo nuestro municipio, sino todo el territorio de Antioquia. Por eso hoy quiero nuevamente invitar a nuestra comunidad de Abejorraleña a que denunciemos, que confiemos en nuestra fuerza pública y levantemos la mano a tiempo para que evitemos que la delincuencia llegue a nuestro municipio”, dijo el mandatario.

🚨👮‍♂️ La seguridad de todos los Abejorraleños siempre ha sido nuestra prioridad y no paramos ni un solo día en lograr un Abejorral tranquilo para todos. Tras un consejo de seguridad en el que participaron Ejército, Policía, Gaula, Fiscalía, Personería y Procuraduría, donde revisamos todos y cada uno de los aspectos de seguridad y convivencia ciudadana, ratificamos no solo nuestra lucha diaria por combatir el delito, sino por trabajar cada vez más por un Abejorral Seguro. Reiteramos además la invitación a toda la comunidad a que confíe y apoye a sus Autoridades para que entre todos logremos seguir teniendo un territorio tranquilo para todos. #unidosconstruimosfuturo💜 Manuel Alberto Guzman Marin Concejo M. Abejorral Gobernación de Antioquia Publicada por Alcaldía de Abejorral en Martes, 15 de julio de 2025

Antecedentes

Desde el pasado mes de mayo, los diferentes hechos violentos relatados por la fuente desplazada por amenazas ya habían sido advertidos a las diferentes autoridades, como policía y Ministerio de Defensa, incluso con lugares exactos donde presuntamente permanecían los cabecillas del grupo y desde donde expendían alucinógenos. Estas denuncias internas las había hecho la Fundación Sumapaz, a través del vocero y defensor de derechos humanos Yesid Zapata. Según su reporte a la gobernación de Antioquia, Defensoría del Pueblo y otras instituciones del Estado, recalca que, pese a toda la información, las autoridades no han sido efectivas para prevenir los hechos violentos.

“Sin embargo, nos extraña un poco el negacionismo institucional de la Alcaldía, dado que al revisar las cifras del RNI de la Unidad de Víctimas, hemos encontrado que, si bien no son las cifras más altas del departamento, sí muestran unos fenómenos de violencia que vienen repitiéndose, como por ejemplo los homicidios con una alta tasa, también las amenazas y desplazamientos forzados. En el año 2024 hubo cuatro secuestros”.

Acto seguido, el señor Zapata solicita medidas reales que permitan que estas situaciones denunciadas no continúen ocurriendo para poder garantizar la seguridad de las personas que habitan esa población del Oriente de Antioquia, especialmente en los barrios Las Canoas, El Porvenir, Cristo Rey, Calibío, entre otros.

La situación social de las víctimas de desplazamiento

Los desplazados han tenido que permanecer escondidos en viviendas de conocidos porque han evidenciado que, incluso en las poblaciones a donde han llegado, los han buscado para asesinarlos. No entienden cómo el grupo ilegal se entera de ello, pero así lo han evidenciado. Todo esto les ha impedido buscar el sustento diario. Aseguran que, debido al desplazamiento, hasta hambre están padeciendo y el Estado aún no les atiende.

C/R: ¿Cómo es la situación económica de los desplazados?

Víctima: “Es estar de arrimados de un lado para otro, donde les brinden un apoyo, donde les brinden una dormida, donde les brinden una comida. Tengo conocimiento de que hay personas a las que les ha tocado quedarse hasta dos y tres días sin comer, sin bañarse. En este momento hay varias personas desplazadas, escondidas, sin poder salir ni a trabajar. Han tenido que dejar sus trabajos. Entonces la situación económicamente es pésima para estas personas. Y es difícil porque si las dejan dos, tres días en una parte, ya tienen que buscar para otro lado y, bueno, en fin”.

C/R: ¿Cómo víctimas de la violencia, qué le solicitan a las autoridades?

Víctima: “Espero que nos puedan ayudar en algo a todas las personas que se han desplazado del municipio. Esperamos que esto nos sirva como para poder subsanar un poco todo lo que está sucediendo allá en el municipio”.