Shakira anuncia Segunda Fecha en el Pascual Guerrero de Cali

La historia la está escribiendo Shakira, y Cali acaba de convertirse en un capítulo inolvidable. A tan solo días del anuncio, la primera fecha del ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Cali se agotó por completo, dejando claro que la ciudad estaba preparada para la estrella más brillante de la música en español.

Ante la abrumadora demanda y la pasión desbordada de sus fans, Shakira anuncia una nueva función para el 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero. Porque cuando una loba escucha el rugido de su manada, responde rugiendo aún más fuerte.

El fenómeno es total: Cali vivirá dos noches épicas con la artista más importante de nuestra historia. Shakira vuelve a su tierra para despedir su gira mundial como solo ella lo sabe hacer: con estadios llenos, emociones al límite y un repertorio que ha marcado generaciones.

Con esta segunda fecha, el ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ sigue rompiendo récords en Colombia y reafirma su lugar como la gira más monumental que haya pisado escenarios nacionales en este siglo.

Prepárate, Cali. El 25 y el 26 de octubre serán noches para la historia.

Boletas para la nueva fecha disponibles próximamente en Ticketmaster.co, comenzando con preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas) y la billetera digital dale! este miércoles 16 de julio a las 10:00 am hasta el viernes 18 de julio a las 9:59 a.m. Venta al público general disponible desde el 18 de julio a las 10:00 a.m. Todas las entradas se consiguen únicamente a través de Ticketmaster.co. No existen canales de Whatsapp ni de redes sociales que vendan las entradas para este concierto.