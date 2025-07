Sacerdote en Manizales denuncia millonaria estafa relacionada con el hermano de un obispo

Manizales

El sacerdote Julio César Quintero Grisales, con más de 30 años de presbiterado en varias iglesias de la capital caldense, ha acusado al hermano del actual obispo de Cúcuta, José Libardo Garcés Monsalve de adeudarle más de mil millones de pesos y no responder por dicha acreencia.

Según Quintero Grisales, conoció al Obispo durante su labor religiosa, por lo que “monseñor” habría intermediado en préstamos a favor de su hermano.

Según el relato del religioso, este accedió a prestarle varias sumas de dinero al hermano del obispo teniendo en cuenta su amistad y motivado por una posible ayuda para escalar y mejorar su posición en la iglesia tal como lo narró:

“Yo le dije al señor Obispo, Monseñor Libardo, su hermano me pidió prestado 20 millones de pesos, entonces él me dijo ¡Ay, Julio!, te agradezco tanto, mi hermano ha estado muy apretado, yo le agradezco mucho que me colabore y me palmeó en la espalda, yo me sentí halagado y tras de eso ellos empezaron, tanto el señor Obispo, como este señor hermano de él, Mario Garcés, a ilusionarme con cargos aquí en Manizales, buenas parroquias. Reconociendo ante este medio que, fue una falta de humildad de mi parte y que fue un pecado, de ambición y de arribismo, pero también entenderá la audiencia que somos humanos y que somos seres de aspiraciones”, narró el denunciante.

Los préstamos

El sacerdote Julio César Quintero Grisales, según su testimonio, empezó haciendo préstamos de 20 millones de pesos, 60 hasta llegar a una deuda superior a los 900 millones de pesos, de los cuales tiene letras firmadas por el hermano del Obispo y que le sirvieron para entablar una denuncia formal ante la justicia ordinaria.

A pesar de una sentencia judicial que obligaba al hermano a saldar la deuda, este se declaró en bancarrota, alegando incapacidad para responder por la suma adeudada.

Destacó que al inicio empezó entregando el dinero proveniente de sus pertenencias, como carros, una casa de la herencia de sus padres y demás recursos propios, posterior a esto destacó que empezó a adquirir préstamos.

“Cuando entregué todo lo mío empecé a endeudarme con particulares, con algunos amigos sacerdotes, con Bancos y Cooperativas, vendí unos camperos públicos y una casa que heredé de mis padres. Los préstamos empecé a hacerlos desde el 2018 y durante la pandemia fue mucha la plata que me pidieron prestada y la cuenta crecía cada día más porque yo era quien pagaba los intereses del capital y así íbamos renovando las Letras”, relató en su denuncia el sacerdote.

A finales del año 2021, el monto de la deuda, incluyendo los intereses, era de mil diecisiete millones de pesos ($1.017.000.000).

Respuesta del Obispo de Cúcuta

Ante la denuncia recibida, este medio radial contactó al Obispo de Cúcuta, José Libardo Garcés Monsalve nos respondió a través de su cuenta de WhastApp con el siguiente mensaje que nos pidió publicáramos.

“Con toda sinceridad y transparencia tengo que decir que no tengo ninguna deuda personal con el Padre Julio César Quintero Grisales, ni tampoco he servido de fiador, ni codeudor en deudas de mi hermano. Además manifiesto que no he tenido conocimiento de las actividades comerciales, económicas o financieras de mi hermano, ni he tenido conocimiento, ni aprobación de deudas de tan alto valor.

Todo esto lo he dejado claro con amplitud, profundidad y precisión, en el proceso canónico que se adelantó en el Tribunal Eclesiástico de Manizales, como reposa en las actas. Además en el Tribunal Eclesiástico, con la presencia del Presidente y Notario Eclesiástico del Tribunal, me he reunido con el Padre Julio César Quintero Grisales, y él recibió con generosidad y serenidad las explicaciones que le di, tal como reposan en Acta firmada por todos los que estuvimos presentes, incluyendo al Padre Julio César”, indicó en el escrito el obispo.

Situación actual del denunciante

Tras las conciliaciones en el Tribunal Eclesiástico de Manizales no le dio una respuesta formal a su denuncia, acudió a la justicia ordinaria, la cual falló a su favor. Sin embargo, no ha recibido el pago de los préstamos que realizó.

Insiste en que su situación económica es difícil, ya que está pagando las obligaciones financieras que adquirió con los bancos para poder hacerle los préstamos al hermano del actual obispo.