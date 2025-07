¿Quién es el nuevo gerente del Ibal?

Ibagué

La ingeniera civil Érika Palma deja la gerencia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué. Permaneció en el cargo por espacio de tres años y ocho meses.

Durante su paso por la gerencia lideró la terminación del acueducto complementario con fuente alterna además de otras obras clave en el fortalecimiento del sistema hidrosanitario de la ciudad como las plantas de tratamiento en Boquerón, Arboleda del Campestre, Chembe, asimismo la construcción de los tanques Calucaima, Miramar, Zona Industrial y la optimización de las plantas de tratamiento 1 y 2, mantenimiento en más de 94.000 metros lineales de redes de acueducto y alcantarillado además de la actualización de los procesos comerciales en el aumento de cambio de medidores y armonización con la plataformas bancarias para la facilidad en el pago de las facturas.

En su despedida, Palma agradeció a la alcaldesa Johana Aranda la confianza brindada durante este año y medio de su administración. Al mismo tiempo recordó al desaparecido senador Juan Mario Laserna quien la recomendó para trabajar en el Ibal asimismo expresó su agradecimiento al exalcalde Andrés Hurtado por confiar sus capacidades y nombrarla en el cargo.

¿Quién asume la gerencia del IBAL?

La mandataria local Johana Aranda designó a Roberto Santofimio Varón como nuevo gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué.

Egresado del colegio San Simón, hace 38 años se graduó de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia. En su hoja de vida se destaca en la trayectoria de 30 años donde ocupó la gerencia del IBAL en el período 1995-1997.

Asimismo, ejecutó otras actividades con enfoque técnico, consultor, supervisor e interventor y asesor en las diferentes dependencias, así como la oficina de Acueducto y líder del proceso de empalme del actual gobierno.

“Ingeniero Roberto usted asume una de las responsabilidades más grandes para la ciudad. Erika le dejó la vara muy alta, recibir esta tarea no es solo dirigir esta empresa de servicios públicos sino asumir el compromiso de velar por el recurso hídrico, por el bienestar de las comunidades”, indicó Aranda.

A su turno, el nuevo gerente reiteró su compromiso con la eficiencia y el servicio a la comunidad:

“Gracias mi alcaldesa Johana Aranda por su confianza, por el respeto de esa mujer que conocí en el pasillo del IBAL donde me ha tratado de una forma muy especial. Hace 30 años llegué a esta empresa y no me imaginé que iba a volver a la gerencia; es un gran reto el cual implica cambiar muchas cosas, pero también implica un honor estar en la mejor empresa de Ibagué”, manifestó Santofimio Varón.

Dato

Roberto Santofimio Varón es un hombre cercano a los medios de comunicación. Es socio de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos ACORD Capítulo Tolima.

Otros cambios en el IBAL

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció que hará renovación de toda cúpula de la empresa de acueducto. Señaló que las cinco direcciones tendrán nuevos titulares.

Uno de los primeros anuncios es la designación del arquitecto Juan Carlos Ayala como nuevo director operativo de la empresa.