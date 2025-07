Intercambio cultural une a jóvenes franceses y colombianos en el barrio La Cruz

Medellín, Antioquia

Este lunes, el colegio Santa María de la Cruz, ubicado en el barrio La Cruz, vivió una jornada especial con la visita de 48 jóvenes franceses y 6 profesores, quienes llegaron al país como parte de un intercambio cultural impulsado por la Fundación Teresa de Calcuta, la asociación francesa CGCV y el Ministerio de la Transición Ecológica de Francia

Pedro Hernando Quintero, coordinador de la institución Santa María de la Cruz, explicó que el propósito principal del encuentro es generar conciencia y convivencia desde la diversidad. “Decidimos esta vez traer todo un grupo de estudiantes franceses entre 15 y 17 años para hacer un intercambio con nuestros estudiantes. Y eso de alguna manera poder trastocar el imaginario de nuestros muchachos en estas comunas”, afirmó

Durante su estancia, los visitantes participan en actividades culturales, gastronómicas, deportivas y pedagógicas junto a estudiantes locales. Uno de los enfoques es romper barreras, no solo idiomáticas, sino también sociales. “La mecánica que tenemos de alguna manera es que cada estudiante colombiano adopta un francés para que pueda haber un intercambio en muchas cosas”, agregó Quintero, quien resaltó además que este tipo de experiencias permiten cambiar la percepción que se tiene en el exterior sobre barrios como La Cruz: “Queremos que ellos se conviertan de alguna manera en testigos y en testimonios como tal de que en Colombia se están haciendo este tipo de procesos”.

Para Matías Haidt, estudiante francés encargado del grupo, esta visita tiene un valor de conocimiento especial. “Hoy en día este intercambio que estamos haciendo es como un honor, podemos decir, porque es como la posibilidad para los jóvenes franceses y hasta para los jóvenes colombianos de descubrirse entre ellos mismos y de desaprender de todas las ideas que pueden tener de lo que es ambos países; es como un lujo para nosotros poder acceder a una parte de la ciudad que poco visitada y poder permitir a ambas culturas encontrarse”, expresó.

Además, resaltó el simbolismo de que esta jornada se realizara precisamente el 14 de julio, Día Nacional de Francia: “Tiene algo simbólico igual para, yo creo, para ambas culturas estar aquí hoy en día”.

Para los estudiantes locales, la experiencia también ha sido significativa. Emanuel Smith, uno de los jóvenes del colegio, reflexionó sobre lo que ha aprendido del encuentro: “La verdad es que la parte cultural no me parece tan diferente, porque a mí me gusta que seamos iguales; no hay que hacer guerras, sino que lo que hay que hacer en verdad es como unirnos, o sea, el nivel de estatus no importa”